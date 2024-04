Syrgenstein/München

vor 17 Min.

Familie Mahmi fürchtet Abschiebung von Syrgenstein nach Bulgarien

Plus Eine syrische Familie lebt schon seit einigen Jahren in Bachtal, soll nun abgeschoben werden. Helfer aus der Region reichen beim Landtag eine Petition ein.

Von Christina Brummer

Sie sind Punkt 20 auf der Tagesordnung des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden, auch Petitionsausschuss genannt. Die Themen, die dieses am Landtag angesiedelte Gremium behandelt, könnten unterschiedlicher nicht sein. Es geht um Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen, um Lärmschutz und um Bauanträge, für oder gegen die Betroffenen oder Sich-betroffen-Fühlenden Beschwerden vorbringen. Viele Punkte auf der Tagesordnung beinhalten aber für die Betroffenen viel existenziellere Fragen: Etwa, ob sie in Deutschland bleiben können oder abgeschoben werden. So auch für die Familie Mahmi, die seit 2021 in Syrgenstein lebt. Unterstützer der Familie haben die Petition eingereicht, die vom Vorsitzenden der Dillinger Unterstützergruppe Asyl, Georg Schrenk, verfasst wurde. Sie wollen verhindern, dass die kurdische Familie wieder zurück nach Bulgarien muss.

Charles Zastawniak ist Flüchtlingshelfer im Bachtal. Er unterstützt die Familie, seit sie in Syrgenstein lebt. Vater, Mutter und drei Kinder wollten nach Deutschland, berichtet Zastawniak. Denn hier leben bereits drei Kinder des Elternpaares und deren Kinder. Die haben sich hier bereits in unterschiedlichen Städten ein Leben aufgebaut. Damit endlich wieder alle zusammen sein können und aus Angst, für die syrische Armee zwangsrekrutiert zu werden, flohen die restlichen Familienmitglieder 2013 aus Syrien, zunächst in die Türkei. Dort strandeten sie in einem Flüchtlingslager, in dem es keine Perspektive gegeben habe, teilt Zastawniak mit.

