Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen alles los

Volksfest in Wertingen. Regens-Wagner-Meile in Dillingen. Tractor-Pulling in Holzheim, und, und, und: Am Wochenende ist im Landkreis Dillingen einiges los.

Es ist die viel beschworene Rückkehr zur Normalität. Und das, obwohl die Corona-Inzidenz in der Region am Donnerstag immer noch bei 566 lag. Die Menschen atmen auch im Landkreis Dillingen nach dem Fall der Corona-Beschränkungen auf und feiern Party. Am kommenden Wochenende werden erneut Tausende bei Festen und Kulturveranstaltungen in der Region erwartet. Hier eine Auswahl:

Zwei Jahre lang musste das Wertinger Volksfest pausieren, mit dem Bieranstich am gestrigen Donnerstagabend ist die Durststrecke vorbei. Bis zum Sonntag, 22. Mai, und in der zweiten Runde von Mittwoch, 25. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, sorgen jeden Tag unterschiedliche Bands in der Zusamstadt für Stimmung. Der Vergnügungspark am heutigen Freitag öffnet um 14 Uhr, ab 17 Uhr ist Bierzeltbetrieb auf dem Gelände an der Industriestraße. Ab 18.30 Uhr spielt die „Joe Williams Band“ auf. Am Samstag, 21. Mai, unterhält abends die Gruppe „Surprise“, der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen mit den „Lechfeld Buam“. Abends steht ab 17 Uhr die „After-Party mit DJ“ auf dem Programm.

Tausende waren früher beim Tractor-Pulling in Holzheim dabei

Ein großes Spektakel verspricht das „Bremswagenteam“ beim Tractor-Pulling in Holzheim beim BLW-Lagerhaus (Raiffeisenstraße). PS-starke Maschinen und ihre Fahrer treten bei diesem Event gegen den Bremswagen ein. Tausende haben in der Vergangenheit diesen Wettbewerb verfolgt. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr mit dem „Mega Power Weekend“, am Abend um 21 Uhr startet die Party mit Musik. Und weiter geht’s am Sonntag um 10 Uhr mit dem Kräftemessen.

Im Bachtal-Kinderhaus ist am Samstag, 21. Mai, Tag der offenen Tür. Von 10 bis 16 Uhr können die neuen Räume berücksichtigt werden.

In der Ellerbacher Festhalle wird am Samstagabend, 21. Mai, ab 20 Uhr das Countryfest gefeiert. Wie die Bogenschützen des TSV Ellerbach mitteilen, spielt die Why-Not-Band.

Die Regens-Wagner-Meile lockt immer Scharen von Menschen an

Scharen von Besucherinnen und Besuchern werden am Sonntag auch bei der Regens-Wagner-Meile in Dillingen erwartet. Es ist eine Jubiläumsmeile, denn das große Sozialwerk feiert heuer das 175-jährige Bestehen. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Dillinger Albangarten (bei schlechtem Wetter in der Basilika). Ein Festzelt, Blasmusik und viele bunte Aktionen für die ganze Familie sollen den Tag zu einem besonderen Erlebnis machen: „Menschen treffen, sich austauschen, miteinander feiern“, so lautet das Motto.

Auch der Marktsonntag in Buttenwiesen dürfte in der Zeit von 10 bis 18 Uhr erneut viele Menschen anlocken. Auch das Bähnle wird am Sonntag durch die Zusamtal-Kommune fahren.

In Lauingen gibt es gleich zwei Veranstaltungen, die sich lohnen könnten: Die Jugendstadtkapelle Lauingen und die Jugendkapelle „Eintracht Bächingen“ schließen sich zusammen und geben am Freitag um 18 Uhr auf dem Vorplatz der Berufsschule ein Konzert. Bei schlechtem Wetter findet dieses in der Aula statt. Für die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker ist es das erste seit der Corona-Pause. Und um 19 Uhr spielt die Schultheater-AG des Albertus-Gymnasiums im Stadeltheater das Stück „Alles auf Anfang statt das Mahagoni-Problem“. 36 Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in die Rolle von Tieren, die gegen das Verhalten der Menschen streiken.

Malen, tanzen und feiern in Birkenried

„Drink and Draw“ heißt es am Freitag, 20. Mai, ab 19 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried an der B16 zwischen Gundelfingen und Günzburg. Gäste betätigen sich mit Bleistift, Farben oder Musikinstrumenten. Am Samstag, 21, Mai, um 20 Uhr tritt das Duo Kanda in Birkenried auf. Dahinter verbergen sich die Multiinstrumentalisten Katrin Medde und Alex Menichini, die mit Pop, Rock, Punk und Drama für Unterhaltung sorgen werden. Der Sonntagnachmittag ist ab 14 Uhr dem Berliner Gitarrenduo „Ilimitado“ gewidmet. In wundersamen Klangwelten treffen dabei schöne Melodien mitunter auf schräge Töne.

Eine Ausstellung, Konzerte und eine Lesung

Die Fotogruppe Blickwinkel stellt am Samstag und Sonntag unter dem Titel „Vielfalt Wasser“ im Festsaal des Wertinger Schlosses aus. Geöffnet ist die Schau am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Liedertafel Haunsheim und der Musikverein geben am Samstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr ein Gemeinschaftskonzert im Kornstadel der Gemeinde. Autor Marcus Hartmann liest am Samstag, 21. Mai, um 18.30 Uhr im Lesecafé der Stadtbücherei Dillingen aus seinem neuen Buch „Das fehlende Portrait“.

Gleich zweimal treten die Piccadilly’s am Wochenende im Rittersaal des Höchstädter Schlosses auf. Beginn der beiden Konzerte mit dem Titel „Wunder gescheh’n“ ist jeweils um 19 Uhr. (bv/mayjo)