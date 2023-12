Erster Advent und Weihnachtsmärkte: Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen los

Es ist wieder Budenzauber-Zeit - von einer lebenden Krippe bis zur DJ-Musik auf dem Rathausplatz ist viel geboten. Was am Samstag und Sonntag noch wo los ist.

Passend zum Schnee sind am ersten Adventswochenende zahlreiche Weihnachtsmärkte im Landkreis Dillingen. Mit Glühwein oder Kinderpunsch lässt es sich so entspannt bei Schneegestöber auf den Adventsmärkten in den kommenden Weihnachtstrubel starten. Auch für Weihnachtsmuffel gibt es Tipps.

Lauingen erstrahlt in festlichen Lichtern am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, bei der City-Weihnacht. Auf dem Rathausplatz sorgen 20 Buden für Adventsstimmung bei der Veranstaltung, die von der Stadt in Kooperation mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative organisiert wird. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Lauinger Musiker Max Manßhardt & Friends sowie DJ Costa. Auch die Schulchöre des Albertus-Gymnasiums und der Carolina-Frieß-Grundschule treten am Sonntag auf. Der Nikolaus schaut ebenfalls mit Geschenken auf dem Markt vorbei. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember in Lauingen, Mödingen und Bachhagel

Auf dem Stettenhofen in Mödingen gibt es am 2. und 3. Dezember eine lebende Krippe im nahe gelegenen Wald zu bestaunen. Bei dem beliebten Fest auf dem Hofgut der Familie Hartmann können die Besuchenden verschiedenen Handwerkern über die Schulter schauen und die kreative Arbeit beobachten. In der Halle sind dieses Jahr auch wieder die Tiere vom Tauben- und Geflügelzuchtverein in Lauingen zu begutachten. Wer es an diesem Wochenende nicht nach Mödingen schafft, hat am 9. und 10. Dezember noch einmal die Möglichkeit für einen Besuch.

Auch in Bachhagel weihnachtet es dieses Jahr. Nachdem dort im vergangenen Jahr der Weihnachtsbaum von Unbekannten umgesägt wurde, erstrahlt am Samstag, 2. Dezember, nun auch wieder geschmückte Tanne über dem Weihnachtsmarkt am Brauereistadel.

Weitere Adventsmärkte gibt es dieses Wochenende auch in Lauterbach am Samstag ab 15 Uhr in der Bahnhofsstraße, in Blindheim am Samstag ab 15.30 Uhr im Heimathaus und in Laugna am Sonntag ab 15.30 Uhr am Bürgerhaus. Kleinere Märkte sind in Zoltingen, Aislingen, Haunsheim und Zöschingen zu entdecken - und bestimmt gibt es noch mehr Budenzauber im Kreis Dillingen.

Christbaum an der Bocksberger Burgruine und Adventskonzert in Wertingen

Bei der Bocksberger Ruine wird am Samstag, 2. Dezember, das "Burglicht" vom Ortsverein veranstaltet. Los geht es um 18 Uhr, danach strahlt wieder der Christbaum am höchsten Punkt des Dorfes weit über das Laugnatal. Danach ist ein gemütliches Beisammensein geplant.

Harfenklänge, Bläsermusik, Gitarrenmusik und Melodien des Streichensembles: Wem nach stimmungsvoller Musik ist, der hat viel Freude beim Adventskonzerte der Musikschule Wertingen am Sonntag, 3. Dezember. Zu hören sind Solisten und Ensembles der Musikschule. Auch der Kinderchor tritt auf. Los geht es um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Wertingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. (sukl)