Fasching, Kino und Karaoke: Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen los

Die knackige Kälte weicht am Wochenende etwas angenehmeren Plusgraden. Eine gute Möglichkeit also, um sich mal wieder auf einen längeren Spaziergang durch den Landkreis zu begeben. Für die Faschingsfans geht es währenddessen ohne Pause weiter im Programm der fünften Jahreszeit. Was am Wochenende im Landkreis Dillingen los ist.

Fasching am Wochenende, 24.1. bis 26.1., im Landkreis Dillingen:

Faschingsfreunde können sich am Freitag, 24. Januar, auf verschiedene Events freuen:

Weiberfasching „Wald und Wiese“ : FrauenPower mit Unterstützung der Landjugend Wittislingen. Los geht‘s um 19.30 Uhr im Pfarrheim Wittislingen.

Teenietreffen : Hallo-Wach Donaualtheim lädt alle Teenager um 18 Uhr in die Sebastian-Kneipp-Halle ein.

Landjugendball : Die Epponia feiert ab 20 Uhr in der Vereinshalle Eppisburg.

Am Samstag, 25. Januar, geht es in Gundelfingen, Steinheim, Eppisburg und Höchstädt weiter:

Faschingstreiben : Die Glinken Gundelfingen laden ab 17 Uhr in die Brenzhalle ein.

Kinderball : Die Faschingsfreunde Steinheim empfangen die Kleinen um 13.33 Uhr im Vereinsheim Steinheim, An der Egau 21.

Faschingsgottesdienst : Die Epponia lädt um 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Nikolaus, Eppisburg, ein.

Schwarz-Weiß-Ball : Wirtschaftsvereinigung und Stadt laden um 20 Uhr in den Dillinger Stadtsaal ein. Zuletzt gab es noch einige wenige Karten für Sitzplätze (52,70 euro) und Flanierkarten (32,90 Euro).

Kappenabend : Die Schlossfinken Höchstädt feiern ab 19 Uhr in der Nordschwabenhalle.

Faschingsball : Der traditionelle Faschingsball der Haunsheimer Vereine findet im Kornstadel statt. Einlass ist um 20 Uhr. Die Bachtalia tritt auf, es gibt Livemusik.

Am Sonntag, 26. Januar, steht für alle das Landkreistreffen bei der Hallo Wach aus Donaualtheim an. Veranstaltungsort ist die Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen. Faschingsvereine aus dem ganzen Landkreis kommen nach Dillingen und treten auf. So haben die Gäste die Chance, viele Shows an einem Ort zu sehen. Einlass ist um 11.30 Uhr, das Treffen beginnt um 13 Uhr.

Karaoke und Kino und am Wochenende im Kreis Dillingen

Wer sich musikalisch verausgaben will, kann das am Freitagabend, 24. Januar, in der Dillinger Havana Bar. Ab 21 Uhr geht es los mit einer Karaoke-Nacht mit DJ Express. Singen ist erlaubt, nur zuhören aber auch. Die Bar ist ab 18.30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

Warum nicht mal wieder ins Kino? Im Dillinger Kino gibt es am Wochenende den Film „Juror #2“ zu sehen, der Mitte Januar angelaufen ist. Regie führte Clint Eastwood. Es geht um einen Geschworenen bei einem US-Gericht, der in einem moralischen Dilemma steckt. Der Film läuft Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 20.15 Uhr.

Viel gezeigt wird am Wochenende auch der Film „Die drei ??? und der Karpatenhund“. Er ist von Freitag bis Sonntag mit mehreren Vorstellungen auf dem Programm des Dillinger Kinos. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews müssen wieder einen kniffligen Fall lösen: Eine wertvolle Skulptur, der Karpatenhund, wurde gestohlen...