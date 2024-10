In Villenbach kann jetzt Pizza bestellt werden

Rocco Moliterno kommt an und macht sich sofort ans Werk. In seiner weiß-roten Kochjacke gekleidet, tragen er und sein Mitarbeiter frische Basilikumpflanzen in die Backstube. Hocker werden von den Stehtischen geräumt, Pizzakartons gefaltet und der Holzofen angeschürt. In gut einer Stunde werden die ersten Kundinnen und Kunden anrufen und Essen bestellen – bei „Rocco Pizza“, Moliternos frisch eröffneter Pizzeria auf seinem Hof in Villenbach.

