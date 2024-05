Wertingen

06:00 Uhr

Die Pizzeria Calabria hat in Wertingen eine lange Geschichte

Plus Pächter Grigorios Konstantinidis hat schon vor der Freinacht draußen bestuhlt und erwartet während des Wertinger Volksfests schräg gegenüber Gäste in Tracht.

Von Laura Gastl

Als Grigorios Konstantinidis mit seinem Team vor zwei Wochen Tische, Stühle und Sonnenschirme vor dem Ristorante Calabria aufgebaut hat, galt es noch, auf das schöne Wetter zu warten. Inzwischen hat das Einzug gehalten, und die Gäste der Pizzeria in der Wertinger Industriestraße können draußen sitzen. Das freut den Chef des alteingesessenen Lokals in der Zusamstadt.

Erst seit Oktober 2022 ist Konstantinidis Pächter des Calabria. Doch die Geschichte des italienischen Restaurants reicht weiter zurück in die Vergangenheit. Der Name dürfte wohl allen Wertingerinnen und Wertingern ein Begriff sein. Zunächst befand es sich noch in der Alemannenstraße. 2009 erfolgte der Umzug ein paar Häuser weiter in größere Räumlichkeiten an den jetzigen Standort.

