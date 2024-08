Das gab es in Wertingen noch nie

Die Fußballer des TSV Wertingen haben ihren ersten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte eingespielt – und das auch absolut verdient. Im Aufsteigerduell gegen den SV Cosmos Aystetten ebnete eine starke Anfangsphase den Weg zum 3:1-Heimerfolg.

Wertingen weiterhin ohne seinen Kapitän

Die Gäste vermissten am Mittwochabend vor allem ihren Torjäger Stefan Simunovic, der sich in den Urlaub verabschiedet hatte. Auf Wertinger Seite fiel kurz vor der Partie Manuel Rueß erkrankt aus. Auch das erhoffte Comeback von Kapitän Maximilian Beham blieb aus, da er sich noch nicht bereit für den ersten Landesligaeinsatz fühlte. Die Zusamstädter machten ihre Sache von Beginn an gut. Ab der ersten Minute übte Wertingen Druck auf die Gäste aus. Die erste gute Chance war ein Kopfball von Florian Heiß, abgewehrt durch Aystettens Keeper Daniel Mrozek (8.). Zwei Minuten später schoss Andreas Kotter nach einer frühen Balleroberung aus 17 Metern am Tor vorbei. In der 16. Minute fiel dann die verdiente TSV-Führung: Einen langen Ball von Kotter konnte ein Gäste-Verteidiger nur nach hinten abfälschen. Marco Gerold erlief sich das Leder, ging mit einem Haken an Mrozek vorbei und schob ins leere Tor ein.

Nur sieben Minuten später konnte Wertingen erhöhen. Eine punktgenaue Flanke von Marcel Mayr köpfte Neuzugang Roman Tsebeliuk aus kürzester Distanz am zweiten Pfosten ein. Nach dem 2:0 nahm Wertingen etwas das Tempo raus und überließ den Cosmonauten verstärkt den Ball. Bis zur Halbzeit gab es aber keine gefährliche Torraumszene mehr.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang hatten die Gäste. Marcel Burda schoss in der 49. Minute aus 16 Metern knapp am Tor vorbei. Aystetten hatte in dieser Phase mehr vom Spiel. Nach einer Stunde hätte Cosmos eine kleine Schwäche der TSV-Defensive zum Anschluss nutzen können, doch Luigi Iovane zielte zu zentral auf den Kasten von Keeper Sandro Scherl.

Der TSV Wertingen legt wieder zu

In der Folge kam Wertingen wieder besser ins Spiel – und wurde prompt belohnt. Zunächst verpasste Roman Tsebeliuk noch eine flache Hereingabe von Marco Schiermoch, doch in der 70. Minute landete das Spielgerät zum 3:0 im Netz. Florian Eising leitete den Ball aus der Luft in den Lauf von Christoph Müller. Dieser spielte seinen Gegner aus, scheiterte zunächst noch an Mrozek, doch im Nachschuss war der eingewechselte Christoph Prestel zur Stelle, der mit seinem dritten Saisontreffer im dritten Spiel erhöhte. Aystetten verkürzte zu spät, um die Partie nochmals spannend zu gestalten. Marcel Burda verwandelte einen Freistoß aus 24 Metern direkt zum 3:1-Endstand (89.).

TSV Wertingen: Scherl; Schiermoch, Heiß (80. Fischer), Knöpfle, Fiedler, Kotter (75. Gebauer), Gerold (83. Al-Khovari), Mayr (63. Prestel), Eising, Tsebeliuk (71. Fokasiev), Müller

SV Cosmos Aystetten: Mrozek; Heckel, Krug, Iovane, Ullmann, Burda, Mader, Schäfer (68. Qarri), Brummer (75. Isek), Marjanovic (72. Djajic), Makowski

Tore: 1:0 Marco Gerold (16.), 2:0 Roman Tsebeliuk (23.), 3:0 Christoph Prestel (70.), 3:1 Marcel Burda (89.) SR: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) Zuschauer: 350