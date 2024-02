Ein großes Wiedersehen der Kunst in Wertingen

Zum 750-jährigen Jubiläum der Stadt Wertingen gibt es eine große Ausstellung mit zahlreichen Kunstschaffenden der Vergangenheit und Gegenwart. Auftakt ist am 3. März.

In der Stadt Wertingen hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten ein überaus reiches und vielfältiges Kunstleben etabliert. Aus den zahlreichen Ausstellungen und Projekten wurden immer wieder Werke für die Städtische Sammlung angekauft. Die Bilder und Skulpturen der Sammlung dokumentieren somit wie ein Bildarchiv die Aktivitäten der „Kunststadt“ Wertingen. Im Rahmen des diesjährigen 750-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Wertingen ist in der Städtischen Galerie eine Vielzahl der Werke aus der Städtischen Sammlung erstmals in einer gemeinsamen Ausstellung zu sehen.

Von den Anfängen bis zur Gegenwart der Kunst in Wertingen

Die Präsentation versucht darüber hinaus, die verschiedenen Wege aufzuzeigen, die von den Anfängen bis in die Gegenwart beschritten wurden. Die Ausstellung „Großes Wiedersehen“ wird am Sonntag, 3. März, mit einer Vernissage im Festsaal des Wertinger Schlosses eröffnet. Thomas Elsen von den Städtischen Kunstsammlungen Augsburg wird dabei einführende Worte sprechen, das Papa Lipp Trio die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Die Ausstellung läuft dann bis Sonntag, 14. April, in der Städtischen Galerie Wertingen.

Viele der Arbeiten können über die Artothek der Stadt für einen gewissen Zeitraumausgeliehen werden. Somit bietet die Ausstellung neben der zeitgeschichtlichen Perspektive eine einmalige Gelegenheit, die Vielfalt der Artothek in einer Gesamtschau zu erleben. Eines der Projekte, das immer wieder interessante und spannende künstlerische Positionen in die Zusamstadt brachte, ist das Wohn- und Arbeitsstipendium. Mittlerweile 25 „Artists in Residence“ lebten und arbeiteten inzwischen seit 1998 jeweils für mehrere Wochen in der Zusamstadt.

Zahlreiche Werke wurden für die Städtische Sammlung in Wertingen gekauft

Aus den zahlreichen Ausstellungen und Projekten wurden immer wieder Werke für die Städtische Sammlung angekauft. Auch Leihgaben und Geschenke von Seiten der Kunstschaffenden bereichern die Sammlung. Viele davon sind in der Ausstellung "Großes Wiedersehen" zu sehen. Die Präsentation versucht darüber hinaus, die unterschiedlichen Wege der Kunst in Wertingen aufzuzeigen, die bis heute beschritten wurden.

So zeigt die Ausstellung Arbeiten von Georg Bernhard, Anna Bickel, Charlotte Boesen, Albert Borchardt, Johanna Buchholz, Christa Dichgans, Christoph Dittrich, Herbert Dlouhy, Christoph Drexler, Dorothea Dudek, Burga Endhardt, Hans-Jürgen Gartner, Ursula Geggerle-Lingg, Renate Gehrcke, Horst Heilmann, Konrad Hummel, Pit Kinzer, Georg Kleber, Kuno Knapp, Viktor Kraus, Markus Lörwald, Katja von Lübtow, Rolf Lussem, Hans Malzer, Harry Meyer, Eugen W. Müller, Rudolf Ortner, Tomasz Paczewski, Hartmut Pfeuffer, Ingeborg Prein, Hennes Ruißing, Monika Schultes, Julia Steinberg, Ting Tan-Mayershofer, Jindrich Streit, Ralf Teekat, Kurt Teuscher, Claudia Wirth, Peter Wittstadt, Gerlinde Zantis, Christian Ziegler, Jonas Ziegler und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern. (AZ)