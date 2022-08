Fahrradfahrer prallen bei Wertingen zusammen

In Richtung Binswangen kommt es zum Zusammenstoß in einer Gruppe. Es gibt Verletzte.

Eine Gruppe von vier Fahrradfahrern ist am Montag gegen 16 Uhr auf Höhe des Reutehofs in Wertingen unterwegs gewesen und wollte von dort sie in Richtung Binswangen abbiegen. Dabei fuhren ein 62-Jähriger und ein 58-Jähriger aus dem Raum Dillingen nebeneinander und touchierten sich.

Beide Männer müssen ins Krankenhaus

Beide Radler kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Wertingen behandelt werden mussten. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. (AZ)

