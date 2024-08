Wertingens Heimspiel könnte torreich werden

Das Heimspiel gegen Mitaufsteiger und Tabellennachbarn SV Manching schließt für den TSV Wertingen die zweite englische Woche dieser Saison in der Fußball-Landesliga Südwest ab. Wer am Sonntag viele Tore sehen will, scheint mit dem Besuch der Partie (Anpfiff 15 Uhr) auf dem Wertinger Judenberg gut beraten. Nur der FC Memmingen II hat bislang mehr Tore als Manching erzielt. Mit 15 Gegentoren stehen die Oberbayern aber zeitgleich ganz vorne in dieser weniger erfreulichen Statistik.

Wertinger Trainer sieht das Positive

„Wenn du bis zur 85. Minute führst, willst du natürlich den Sieg über die Zeit bringen“, blickt Wertingens Trainer Tjark Dannemann noch etwas traurig auf den Mittwochabend zurück, als Gastgeber SC Oberweikertshofen spät den Ausgleichstreffer erzielte. „Dennoch bin ich mit der Reaktion und der Bereitschaft der Mannschaft sehr zufrieden“, nimmt der 26-Jährige auch das Positive aus der Partie mit.

Gegen Manching kann er sein Team wohl auf ein sehr torreiches Spiel einstellen. Die bisherigen Ergebnisse der Gäste lassen darauf schließen und auch Wertingen möchte sich gegen den Mitaufsteiger „nicht verstecken“, verrät Dannemann: „Wir sind uns der brutalen individuellen Qualität von Manching bewusst, brauchen wieder eine sehr gute Leistung und einen guten Matchplan.“

Gegen Oberweikertshofen haben sowohl Neuzugang Daniel Karpf als auch Nick Mayerföls ihr Landesliga-Startelfdebüt gegeben. Gut möglich, dass beide auch gegen Manching starten werden. „Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht und sehr viel gearbeitet, was ich aber von jungen hungrigen Spielern auch erwarte“, meint der Übungsleiter.

In den Kader zurückkehren wird Standardspezialist Christoph Prestel. Doch auch Marco Gerold hat gegen Oberweikertshofen durch seinen verwandelten Freistoß gezeigt, dass der TSV Wertingen nicht nur über Spezialist Prestel bei Standards gefährlich werden kann.

TSV Wertingen: Scherl; Reithmeir, Fiedler, Heiß, Mantwied, Mayerföls, Schiermoch, Al-Khovari, Beham, Eising, Gebauer, Gerold, Karpf, Kotter, Mayr, Prestel, Müller; Es fehlen: Fischer, Knöpfle (beide Urlaub), Storzer, Wiedemann, Fokasiev, Rasic, Rueß, Tsebeliuk (alle verletzt)

Der Wertinger Gegner

Der SV Manching ist ein Mitaufsteiger und wurde in der vergangenen Saison Meister in der Bezirksliga Oberbayern Nord mit drei Punkten Vorsprung. Der SVM belegt aktuell den zehnten Tabellenplatz und ist gut in der neuen Liga angekommen. Dass die Manchinger kein gewöhnlicher Aufsteiger sind, zeigt der Kader. Die Gäste haben einige gute Einzelspieler mit Regionalligaerfahrung im Aufgebot.