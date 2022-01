In Wittislingen entstehen 30 neue Bauplätze

Plus Das neue Baugebiet erhält auch einen Lärmschutzwall. Wann es soweit ist und ob es bereits Interessenten gibt.

29 Bauplätze für Einfamilienhäuser und einer, auf dem ein Mehrfamilienhaus entstehen könnte. Das alles soll im Wittislinger Fabrikfeld entstehen. Martin Todtenhaupt vom Planungsbüro Gansloser stellte den Wittislinger Gemeinderäten am Dienstag die Stellungnahmen vor, welche im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangen sind. Denn um die Pläne umsetzen zu können, muss der Flächennutzungsplan geändert werden, der bestehende Bebauungsplan Fabrikfeld muss aufgehoben und ein neuer erstellt werden.