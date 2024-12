Mein Moment: Patricia Gansel verabschiedet sich in den Ruhestand

Zum Ende des Jahres möchten wir die schönsten Momente unserer Leserinnen und Leser vorstellen. Der Winter mag grau, kalt und nass sein – die Monate zuvor waren es nicht. Doch was hat Sie besonders bewegt? War es ein Treffen mit alten Freunden? War es ein besonderer Einsatz während der Hochwasserkatastrophe? War es ein spontanes Geschenk oder eine langersehnte Reise? Teilen Sie uns Ihre schönste Geschichte des Jahres 2024 mit! Das kann auch ein „Dankeschön“ für jemanden sein.

„Es gab zwar bisher schon viele schöne Momente in 2024. Aber der Nachhaltigste war meine Verabschiedung in den Ruhestand“, findet Patricia Gansel. Fast 14 Jahre lang arbeitete sie im Vorzimmer des Bürgermeisters im Wittislinger Rathaus, 48 Jahre war sie berufstätig. Am 17. Mai diesen Jahres war Schluss. An dem Tag fand die Verabschiedung mit ihren geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen statt. Es war ein Tag, den man im Leben nur ein Mal erlebt. Sie berichtet: „Ich hatte den ganzen Tag ein komisches Gefühl. Denn ich liebte meinen Beruf über alles und nun sollte alles vorbei sein?“

Inzwischen hat sie sich an den Ruhestand gewöhnt

Für Gansel war es also ein ganz besonderer Tag. „Einerseits mit etwas Wehmut und andererseits mit Vorfreude“ habe sie sich aus der Verwaltungsgemeinschaft verabschiedet. Mit den Kolleginnen und Kollegen sei sie immer noch in Kontakt. Und auch an den Ruhestand habe sie sich gewöhnt: „Die freie Zeit genieße ich mittlerweile sehr.“

Mit solchen Berichten möchten wir in der staden Zeit daran erinnern, wie viele schöne Momente es im vergangenen Jahr gegeben hat. Im besten Fall haben Sie auch ein Foto davon. Dann schicken Sie es gerne mit: Die Bilder sollten bei einer E-Mail im JPEG-Format und als Anhang geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Bitte denken Sie bei den Bildern an den/die Fotografen/in und schreiben Sie uns dazu, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist und wann und wo es gemacht wurde.

Schicken Sie uns Ihre Geschichte per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Oder per Post an die Donau Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen oder an die Wertinger Zeitung unter derselben Adresse. Einsendeschluss ist der 19. Dezember. (AZ)

