In Ziertheim soll ein großer Solarpark entstehen

Plus Der Rat ändert den Bebauungsplan „erneuerbare Energien“. Das Pelletwerk soll unabhängiger vom Strommarkt werden.

Neben dem Ziertheimer Pelletwerk soll bald ein großer Solarpark entstehen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Robert Sing vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Landsberg die Planungen einer entsprechenden Freiflächen-Photovoltaikanlage zur nachhaltigen Energieversorgung des Pelletwerks vor. Das Projekt erhöht laut Sing die regionale Wertschöpfung und sichert den Produktionsstandort durch berechenbare Energiekosten über 25 bis 30 Jahre ab. Darüber hinaus beinhalte dies auch den Ausbau der Energieautarkie am Standort im Strom und Wärmesektor.