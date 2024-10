Eine Zusamaltheimer Frohnatur mit viel Ballgefühl

Wer die großräumige Obergeschosswohnung von Peter-Josef Deppenwiese im Haus von seinem Sohn André in Zusamaltheim betritt, dem stechen nach wenigen Augenblicken die zahlreichen Fotos des inzwischen 88-Jährigen sofort ins Auge. Bilder von Urlaubsreisen, von zahlreichen sportlichen Höhepunkten sowie Aufnahmen von Familienmitgliedern dekorieren die Wände. Bei jedem einzelnen dieser Fotos werden bei Peter-Josef, den alle einfach nur „Peter“ nennen, tiefe Erinnerungen wach. Beim Blick auf die Bilder seiner im vergangenen Februar verstorbenen Ehefrau Aenne kann Deppenwiese die tiefe Trauer, die in ihm steckt, freilich nicht verbergen. Dabei gilt der Senior eigentlich als ausgesprochene Frohnatur. Diese hat er vom Niederrhein mit nach Bayerisch-Schwaben gebracht. Nach 27 Jahren in Mönchengladbach zog es den Handelsvertreter der Bekleidungsindustrie nach Gablingen.

Fan von Borussia Mönchengladbach

In der kleinen Gemeinde im Landkreis Augsburg fasste der sportbegeisterte Zeitgenosse aus dem Westen sofort Fuß. Als er sein erstes Fußballspiel mit den Alten Herren des SV Gablingen absolviert hatte, erkannten die Verantwortlichen des Vereins sofort sein Können und beförderten ihn ganz schnell in die erste Mannschaft. Im Verein hatte Peter Deppenwiese viel über den großen Fußball zu erzählen. Schließlich wohnten er und seine Familie in Mönchengladbach nur circa zehn Gehminuten vom altehrwürdigen Bökelbergstadion entfernt. Kaum ein Heimspiel der Borussia hat Deppenweise während seiner Gladbacher Zeit versäumt, feuerte beim Bundesliga- und Europapokalspielen Fußball-Größen wie Günter Netzer, Jupp Heynckes oder Herbert „Hacki“ Wimmer an. Beim Polterabend von dessen Bruder Walter machte er auch persönlich Bekanntschaft mit der Trainer-Legende Hennes Weisweiler.

Obwohl Deppenwiese als Fußballer viel Talent vorzuweisen hatte, für einen Vertrag beim fünffachen Deutschen Meister hat es nicht gereicht. Seine sportliche Heimat am Niederrhein war der 1. FC Mönchengladbach. Mit 13 Jahren bestritt er als Jugendlicher sein erstes Spiel für diesen Verein, im Erwachsenenalter stieg er mit dem FCM bis in die Landesliga auf. In seiner Zeit beim SV Gablingen hat es für einen Landesliga-Aufstieg nicht gereicht, „immerhin haben wir es aber bis in die A-Klasse, die heutige Kreisliga, geschafft“, erinnert sich Deppenwiese. Beim A-Klassen-Aufstieg fungierte er als Fußball-Abteilungsleiter, von 1984 bis 1987 übernahm Deppenwiese sogar den Vorsitz beim SV Gablingen. Beim Verein im Augsburger Land bewies der „Zugezogene“ nicht nur beim Fußball viel Ballgefühl, auch beim Tennis und Tischtennis gehörte Deppenwiese zu den besten im Klub. Er wurde Tischtennis-Vereinsmeister und ist mit allen Mannschaften des SVG – egal ob als Kicker, Tennisspieler oder „Zelluloidball-Akrobat“ – aufgestiegen.

Von Gablingen nach Zusamaltheim

Die Begeisterung zum Sport ließ beim Mann vom Niederrhein nicht nach, als er 1984 von Gablingen nach Zusamaltheim umsiedelte und sich dort dem VfL als Mitglied anschloss. Und es dauerte nicht lange, ehe Deppenwiese auch beim Sportverein in der Zusamtal-Gemeinde einen Funktionärsjob erfolgreich ausübte. Zehn Jahre lang war er Tischtennis-Abteilungsleiter. In dieser Zeit machte vor allem die Mädchenmannschaft des VfL Furore und stieg bis in die Bayernliga auf. Deppenwiese selbst verstärkte die Herrenmannschaft und ließ auch beim Tennis in Zusamaltheim immer wieder sein Können aufblitzen. Selbst im Alter von 80 Jahren schwang er noch das Rackett auf der VfL-Anlage.

Vier Jahre länger dauerte seine Karriere im Tischtennis. Mit 60 hat er sich dabei den Senioren der SSV Höchstädt angeschlossen und mit den Herren II einige schöne Erfolge gefeiert. Zum Team in der Kleinstadt an der Donau war er über Manfred Maneth gekommen. Dieser war einst Leiter im AWO-Altersheim, wo seine Mutter untergebracht war. Doch nicht nur Tischtennis-Freunde hat Deppenwiese in Höchstädt gefunden, sondern auch Männer, die wie er gerne mit einem Roller unterwegs sind. Mit dem „Rollerteam Höchstädt“ gab es für ihn viele erlebnisreiche gemeinsame Fahrten, erinnert er sich gerne an solche Toren.

Oft war Deppenwiese mit seinem zweirädrigen Gefährt aber alleine unterwegs. „Ich bin in 20 Jahren 135.000 Kilometer mit dem Roller gefahren“, verrät der 88-Jährige. Dabei ging es einige Male auch nach Mönchengladbach, wo er Spiele der Borussia besuchte. Aber auch einige Fahrten nach Dischingen, Zöschingen oder Heidenheim waren dabei. Seit einigen Jahren ist Deppenwiese auch leidenschaftlicher Sänger bei der „Härtsfelder Wandergruppe“. Da werden Lieder geträllert, was die Stimme hergibt.

Im bevorstehenden Winter wird der Wahl-Zusamaltheimer eher nicht zu den Gesangsstunden fahren. Das Autofahren bei nassen Straßen und nebligen Landschaften mache keinen Spaß. Dafür möchte sich Deppenwiese, der in Schwaben seien rheinischen Dialekt beibehalten hat, vor dem TV-Gerät kaum ein Bundesliga- oder Champions League-Spiel entgehen lassen. Nachdem er seine Ehefrau als liebe Gesprächspartnerin verloren habe, finde er bei Sportübertragungen Ablenkung und natürlich auch beim Blick auf die vielen Bilder in der Wohnung.