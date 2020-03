vor 22 Min.

Corona: 16 Infizierte im Landkreis Donau-Ries

Die Zahl der Erkrankten steigt von zehn auf sechszehn. Katastrophenschutz-Team prüft Standorte für medizinische Notversorgung.

Von Barbara Wild

Die Zahl der Infizierten mit Corona im Landkreis Donau-Ries ist von zehn auf 16 gestiegen. Das teilt das zuständige Gesundheitsamt Donau-Ries am Donnerstagnachmittag aktuell mit. Das ist insgesamt eine Steigerung um sechs Fälle.

Im Landratsamt hat sich mittlerweile das Katastrophenschutz-Team (K-Team) im dortigen Einsatzraum formiert. Aktuell werden neue Anweisungen des Ministeriums umgesetzt. Unter anderem prüft das aktuell dreiköpfige Team, ob in der Umgebung der Krankenhäuser in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen Räumlichkeiten für weitere, medizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Möglich wäre das in Turnhallen oder einem Zelt, das dafür extra aufgestellt würde. Diese Ausweichmöglichkeiten könnten genutzt werden, sollten die Betten in den örtlichen Krankenhäusern nicht ausreichen.

Zudem meldet das K-Team konzentriert den Bedarf an Schutzausrüstung aus dem Landkreis an die Ministerien in München, damit diese Mundschutz und weiteres zentral beschaffen.

Landrat Stefan Rößle wird täglich über die aktuelle Situation in den regionalen Krankenhäusern unterrichtet. Alle Häuser haben aktuell einen kompletten Besuchsstopp eingerichtet.

Alle diese nun angestoßenen Maßnahmen sind laut PM aus dem Landratsamt nötig, um für eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus vorbereitet zu sein. Bisher kommt es im Landkreis allerdings noch zu keinen Betriebsschließungen durch das Gesundheitsamt oder Ausgangssperren.

Bürgerhotline für alle Ratsuchenden unter der Telefonnummer 0906/74-443.



