19.03.2020

Neuer Corona-Infizierter war mit Reisegruppe auf Skifahrt - Gesundheitsamt wird aktiv

Exklusiv Ein Mann aus der Nähe von Donauwörth ist infiziert. Bevor er das wusste, war er mit einer Busreisegruppe aus dem Landkreis auf einem Skitag.

Von Barbara Wild

Im Landkreis Donau-Ries gibt es einen weiteren Corona-Fall, der größere Auswirkungen haben könnte. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Mann um die 40 Jahre, der in der Nähe von Donauwörth wohnt. Er ist Mitarbeiter eines großen Industriebetriebes im Landkreis und hat dort mit einem infizierten Kollegen direkt zusammengearbeitet - damals noch ohne Kenntnis der eigenen Erkrankung oder der des Kollegen. Dieser war, wie bereits berichtet, zur Behandlung in der Universitätsklinik Augsburg und ist mittlerweile an seinen Wohnort zurückgekehrt.

Außerdem war der jetzt Infizierte mit einem Busunternehmen aus dem Landkreis zu einem Skitag in Tirol, so dass alle Mitreisenden nun vom Gesundheitsamt Donau-Ries kontaktiert werden. Schätzungsweise handelt sich dabei um etwa 40 Personen. Diese waren im gesamten Landkreisgebiet an verschiedenen Orten zugestiegen.

Probe auf dem Parkplatz des Landratsamtes abgegeben

Wie eine Betroffene schildert, hat das Gesundheitsamt bereits am Mittwochnachmittag Kontakt zu ihr aufgenommen. Sie wurde angewiesen ab dem letzten Kontakt mit dem Erkrankten mindestens 14 Tage in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Das hatte sie vorausschauend bereits auf Eigeninitiative umgesetzt. Ihr Mann, der Erkältungs- oder Grippesymptome hat, wurde zu einem Test auf den Parkplatz des Landratsamtes bestellt. Dort haben Mitarbeiter Proben genommen, die jetzt ausgewertet werden. Ob dieses Verfahren für alle Mitreisenden im Bus so umgesetzt wird, konnte noch nicht bestätigt werden.

Der Corona-Infizierte hatte nach eigenen Aussagen klassische Grippesymptome wie Gliederschmerzen und Fieber. Zudem berichtet er von Appetitlosigkeit und Kurzatmigkeit. Er ist seit fast zwei Wochen wegen der Infektion seines Kollegen bereits ausschließlich Zuhause geblieben. Aktuell ist er gesundheitlich auf dem Weg der Besserung.

Insgesamt sind laut Gesundheitsamt 16 Fälle von Infektionen im Landkreis dokumentiert.

