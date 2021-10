Junge Donauwörtherin ist Bestatterin von Beruf: Ein Leben mit dem Tod

Plus Die 23-jährige Julia Ordemann hat einen für eine junge Frau eher ungewöhnlichen Beruf: sie ist Bestatterin. Sie kümmert sie sich um Verstorbene und deren Angehörige. Das erfordert Professionalität und Menschlichkeit.

Der Tod ist noch immer ein gesellschaftliches Tabuthema – wer konfrontiert sich schon gerne mit der Vergänglichkeit dieses irdischen Lebens. Für Julia Ordemann aus Auchsesheim gehört er jedoch zum Alltag dazu. Als Bestatterin holt die junge Frau jeden Tag Verstorbene ab, wäscht und bereitet sie fürs Begräbnis vor, hebt Gräber aus, bespricht die Trauerfeier mit Angehörigen und leistet seelischen Beistand. Allesamt Tätigkeiten, die physische und psychische Stärke erfordern.