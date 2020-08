19:00 Uhr

Donauwörther Chlorwasser ist gefährlich für Zierfische

Das Donauwörther Wasser ist womöglich immer noch keimbelastet und wird gechlort. Für die Besitzer von Aquarien gibt es nun alternative Abnahmestellen.

Seit 24. Juli müssen die Bürger der Stadtteile Berg, Parkstadt, Zirgesheim und Teile der Donauwörther Kernstadt zum Schutz ihrer Gesundheit ihr Trinkwasser abkochen. Das bisherige Vorgehen und alle getroffenen Maßnahmen haben nicht den beabsichtigten Erfolg gezeigt, sodass die Stadtwerke und das Gesundheitsamt Donau-Ries gemeinsam festgelegt haben, dass ab heute übergangsweise eine Chlorung in der Versorgungszone des Hochbehälters Parkstadt durchgeführt wird (wir berichteten).

Auf diesem Weg könnten eventuell noch vorhandene Keime abgetötet und die Netzleitungen desinfiziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Infoblatt zur Chlorung ist ab heutigem Dienstag, 18. August, auf der Homepage der Stadtwerke Donauwörth.

Kostenlose Wasserstelle im Donauwörther Wasserwerk

In diesem Zusammenhang weisen die Stadtwerke darauf hin, dass mit Chlor versetztes Wasser für Fische in Aquarien und Teichen schädlich sei. Die Stadtwerke Donauwörth haben für Aquarienbesitzer kostenfreie alternative Wasserabnahmestellen im Wasserwerk, Mühlberg 8, eingerichtet. Betroffene Teichbesitzer mit Fischbesatz wenden sich bitte an die Servicehotline 0906/789-270. Alle Updates und auch eine Auflistung der nicht betroffenen Versorgungsbereiche stehen im Internet auf www.donauwoerth.de. (pm)

Die Versorgungszone des Hochbehälters Parkstadt: Stadtteil Berg außer Florian-Wengenmayer-Straße, Parkstadt gesamt, Stadtteil Zirgesheim außer Stillbergweg 15 bis 31 und 26 bis 50 sowie Templerstraße 2. In der Kernstadt Donauwörth sind die folgenden Straßen betroffen: Albweg gesamt, Am Kaibach gesamt, Am Spachet gesamt, Amaliastraße gesamt, Amorellenwörth gesamt, Berger Allee 19 bis 39, Georg-Regel-Straße gesamt, Johann-Enderle-Straße gesamt, Johannes-Traber-Straße gesamt, Kaibachsiedlung gesamt, Michael-Imhof-Straße gesamt, Rölsstraße gesamt, Scheckenhoferstraße gesamt, Zirgesheimer Straße 43 bis 53 und 38 bis 50, Am Weichselwörth 1 und 3 sowie die Kleingartenanlagen Am Weichselwörth.

Lesen Sie auch:

Themen folgen