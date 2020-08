00:32 Uhr

Firma sperrt den Verkehr

Das Unternehmen hatte keine Erlaubnis

Einigen Ärger hat sich eine Renovierungsfirma aus dem Raum Augsburg eingehandelt, die Fassadenarbeiten an einem Haus an einer Zufahrtsstraße zum Stadtteil Riedlingen durchführen wollte. Aufgefallen war den Beamten der Donauwörther Polizeiinspektion der Sachverhalt am Montagnachmittag, weil mittels Pylonen die unfachmännische Sperrung einer kompletten Spur der stark befahrenen Verbindungsstraße vorgenommen und zudem der gesamte Gehweg durch ein Gerüst blockiert wurde.

Eine entsprechende Beschilderung sowie die vorgeschriebene Baustellenabsicherung fehlten gänzlich. Nach Rücksprache mit dem von den ausführenden Arbeitern verständigten Bauleiter bestätigte sich der Verdacht, dass die Firma auf „gut Glück“ und ohne jegliche behördliche Genehmigung in den öffentlichen Straßenverkehr eingegriffen hatte.

In Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt ordnete die Polizei den sofortigen Rückbau der Eingriffe in den Straßenverkehr an, was einen Baustopp zur Folge hatte. Die ausführende Firma muss sich laut den Beamten nun – neben den Folgen des ordnungswidrigen Handelns – um eine Genehmigung kümmern, um die Bauarbeiten fortführen zu können. (dz)

Themen folgen