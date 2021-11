Wasserleitung: Das Fels-Problem bei Fünfstetten ist gelöst

Plus Die Bayerische Rieswasserversorgung war beim Bau einer neuen großen Leitung nahe Fünfstetten auf blanken Fels gestoßen. Wie der Stein mürbe gemacht wurde.

Bernd Hauber, Werkleiter bei der Bayerischen Rieswasserversorgung (BRW) räumt ohne Umschweife ein: „Das hat schon für schlaflose Nächte gesorgt.“ Im September war die neue, große Trinkwasserleitung, welche die BRW zwischen Warching und Wemding baut, fast fertig, da tat sich quasi auf den letzten Metern ein mehr als nur handfestes Problem auf. Bei der Unterquerung der Bahnstrecke Donauwörth – Treuchtlingen stieß die mit den Bauarbeiten beauftragte Firma auf Fels. Von einem Tag auf den anderen standen die Maschinen still. Guter Rat war teuer. Inzwischen können die Verantwortlichen wieder besser schlafen.