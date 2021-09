Fünfstetten

vor 48 Min.

Felsen bremsen Millionenprojekt in Monheimer Alb

An dieser Stelle unter dem Bahndamm nördlich des Fünfstettener Bahnhofs ist die Firma, welche die 21,6 Kilometer lange Trinkwasserleitung baut, auf Fels gestoßen. Damit geht es derzeit nicht mehr vorwärts.

Plus Der Bau einer neuen Trinkwasserleitung durch die Bayerische Rieswasserversorgung quer durch den Jura wird auf den letzten Metern gestoppt. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein großes Projekt. Es soll sicherstellen, dass rund 120.000 Menschen in Nordschwaben und im angrenzenden Mittelfranken weiterhin sicher mit sauberem Trinkwasser versorgt werden können. Quer durch die Monheimer Alb lässt die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) seit gut einem Jahr eine große Leitung bauen. Die sollte eigentlich in diesen Tagen fertig werden. Ein Termin für die offizielle Einweihungsfeier stand schon fest, doch buchstäblich auf den letzten Metern ist das Vorhaben ins Stocken geraten. „Unvorhersehbare Ereignisse“ seien dafür verantwortlich, teilte die BRW den geladenen Gästen mit – und sagte die in Monheim geplante Feier ab.

