10:19 Uhr

Hier gibt es im Landkreis Donau-Ries kostenlose Antigen-Schnelltests

So sieht ein negativer Schnelltest aus: Zwei Apotheken in Nördlingen bieten bereits Schnelltests an, eine dritte will ab nächster Woche im Rathausgewölbe testen.

Diese Apotheken im Landkreis Donau-Ries bieten bereits jetzt die kostenloses Antigen-Tests. Krankenhäuser helfen ab nächster Woche bei Tests für Kinder aus.

Im Landkreis wird weiterhin das Ziel verfolgt in vielen Orten eine Möglichkeit für einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zu bieten. Das soll in Apotheken stattfinden. Laut Landratsamt Donau-Ries haben sich nun zehn Apotheker gemeldet, die das unterstützten. In der kommenden Woche soll es eine offizielle Liste auf der Internetseite des Landratsamtes geben.

Auf Rückfrage unserer Redaktion bei allen Apotheken im Landkreis haben folgende Apotheken angegeben, bereits jetzt einen Schnelltest anzubieten:

Donauwörth : Maximilium Apotheke ; Center Apotheke im Kaufland

: Maximilium ; Center im Nördlingen : Ries-Apotheke; Frickhinger’sche Apotheke zum Einhorn im Nördlinger Rathaus ; Ab Montag gibt es im Gewölbe im Rathaus Schnelltest, die von Personal der Guyot-Apotheke durchgeführt werden.



: Ries-Apotheke; Frickhinger’sche zum Einhorn im Nördlinger Rathaus ; Ab Montag gibt es im Gewölbe im Rathaus Schnelltest, die von Personal der Guyot-Apotheke durchgeführt werden. Monheim : Stadtapotheke;

: Stadtapotheke; Wemding : Marien-Apotheke;

: Marien-Apotheke; Kaisheim : Bärenapotheke;

: Bärenapotheke; Oettingen : St. Michaels Apotheke ;

Bei allen ist es notwendig einen Termin vorab zu vereinbaren. Weitere Apotheken können in den kommenden Wochen hinzukommen. Im Lechgebiet ist bisher noch keine Apotheke bereit, Tests anzubieten. Allerdings bieten auch zahlreiche Hausärzte Schnelltests an.

Kostenlose Tests für Kinder gibt es ab nächster Woche in den lokalen Krankenhäusern im Landkreis Donau-Ries

Neben den Antigen-Selbsttests in Schulen und Kitas, den etablierten Testmöglichkeiten in Senioren- und Pflegeeinrichtungen und dem Bürgertestzentrum in Möttingen (PCR) wird auch für Eltern ein neues Angebot geschaffen. Kurzfristig werden die lokalen Krankenhäuser in Donauwörth und Nördlingen laut Landratsamt im Laufe der nächsten Woche ein Schnelltest-Angebot für Kinder mit Erkältungssymptomen anbieten. Nach der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen Kinder in Kindertagesstätten und Schulen, die Erkältungssymptome aufweisen, einen negativen Test nachweisen. Nachdem Arztpraxen hier vermehrt an die Grenzen ihrer Kapazitäten gelangten, soll nun das neue Angebot an den Krankenhäusern eine Erleichterung herbeiführen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen