Verlässt Netto die Gemeinde Tapfheim?

Plus Die Diskussion über einen neuen Supermarkt in der Gemeinde Tapfheim bekommt nun eine ganz neue Wendung.

In der Diskussion, ob es in der Gemeinde Tapfheim neben einem Netto-Discounter noch einen weiteren großen Supermarkt braucht, gibt es eine neue Entwicklung. Die Großgemeinde könnte demnach unter Umständen schon bald gar keinen Supermarkt mehr haben.