Ampel auf Südspange funktioniert jetzt

Fast eine Woche lang war die neue Ampel auf der Südspange (B16) bei Donauwörth wieder abgeschaltet. Sie funktionierte wegen eines defekten Bauteils nicht richtig und verursachte lange Staus. Nun ist die Ampel repariert.

Nach Auskunft von Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt Augsburg, das für die Bundesstraße zuständig ist, montierte eine Firma am Donnerstag neue Radardetektoren an die Lichtzeichenanlage. Um etwa 15 Uhr habe die Ampel dann wieder in Betrieb genommen werden können. Der erste Eindruck: „Es läuft offenbar reibungslos.“ Bislang seien keine Beschwerden bekannt geworden, so Becker am Freitagmittag.

Jedoch werde man die Ampel an der Kreuzung von Südspange und Industriestraße in den kommenden Wochen „im Auge behalten“. Bekanntlich soll sie so geschaltet sein, dass Verkehrsteilnehmer, die auf die B16 einfahren wollen, gerade in Stoßzeiten nicht mehr so lange warten müssen. Dafür wurde auch die Auffahrtsschleife verbreitert und mit einer Links- und Rechtsabbiegespur versehen.

Endgültig Klarheit bringen dürften der kommende Dienstag und die folgenden Tage, wenn die Sommerferien und die Urlaubszeit vorbei sind und der Verkehr wieder in vollem Umfang rollt.