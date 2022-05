Asbach-Bäumenheim

vor 33 Min.

Mehr Kommunen sollen das Hallenbad in Bäumenheim unterstützen

Das Bäumenheimer Hallenbad ist in die Jahre gekommen. Es wird abgerissen und neu gebaut. Doch bis dahin wird es noch eine Weile dauern - und: Das Projekt wird viel Geld kosten.

Plus Wolfgang Fackler appelliert an Kommunen und Schulen, das neue Bad in Bäumenheim zu unterstützen. Welche Optionen es gibt.

Von Thomas Hilgendorf

Die Zukunft des Bäumenheimer Hallenbades in trockene Tücher zu packen, das ist ein wichtiges Ziel für den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler (CSU). Hierzu appelliert nun an weitere Kommunen in der Region, sich als Unterstützer einzubringen. Denn je mehr Gemeinden sich einbrächten, desto höher dürfte auch die Förderung des Neubaus seitens des Freistaats ausfallen, betont der Abgeordnete aus Donauwörth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen