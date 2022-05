Bäumenheimer Hallenbad soll bis 2029 neu gebaut werden

Das Hallenbad in Bäumenheim soll abgerissen und neu gebaut werden. Das wird viel Geld kosten. Deshalb ruft die Gemeinde ihre Nachbarn zur Beteiligung auf.

Bei einem Ortstermin in Bäumenheim erklärte Bürgermeister Martin Paninka ( SPD) die ersten Eckdaten für den geplanten Neubau des Hallenbads in Bäumenheim. 14,5 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, allerdings erwartet die Schmuttergemeinde drei Millionen staatliche Hilfen.

Hallenbad in Bäumenheim soll 14,5 Millionen Euro kosten

Vonnöten sei ferner eine Beteiligung weiterer Nachbarkommunen, auch über die Grenzen des Landkreises Donau-Ries hinaus. Mit Bäumenheim an Bord sind in einem Zweckverband bereits die Gemeinden Oberndorf und Mertingen. Auch Tapfheim hat Interesse bekundet. Allerdings sei auch eine stärkere Buchung der Schulen notwendig. Das Interesse in der Bevölkerung indes sei enorm, wie Wasserwacht-Vorsitzender Michael Haller erklärte: Über 1000 Kinder stehen auf den Wartelisten für Schwimmkurse.

Mit dem Bau des neuen Bades in Bäumenheim soll 2025 begonnen werden. Zieldatum für die Fertigstellung ist Ende 2029. (mehr Details in Kürze)

