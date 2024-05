Bäumenheim

1,3 Quadratmeter Grund sorgen für Diskussionen in Bäumenheim

Beim Bauprojekt für die Ortsstraße "Im Weiler" in Bäumenheim gibt es ein Problem: Ein kleines Stück Grund, das für den Straßenbau vorgesehen ist, ist in Privatbesitz.

Von Wolfgang Römer

Die Gemeinde Asbach-Bäumenheim ist in einer Reihe von sehr unterschiedlichen Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau aktiv – das illustrierten verschiedene Tagesordnungspunkte der jüngsten Gemeinderatssitzung nachdrücklich. Galt es für das Ratsgremium im Falle des Ersatzneubaus des örtlichen Hallenbads nur, den bereits gefassten Beschluss formal noch einmal zu bekräftigen, um damit die Ansprüche auf die bereits zugesagte Förderung des Bundes in Höhe von sechs Millionen Euro zu wahren (bei einem Gesamtvolumen von fast 24 Millionen Euro), so lösten andere Themen teils lebhafte Debatten aus.

Nicht einverstanden waren einige Ratsmitglieder vor allem, als es darum ging, das Bauprogramm für die Ortsstraße „Im Weiler“ abzuändern, was naturgemäß schon alleine wegen des damit zusammenhängenden Verwaltungsaufwands einige Kosten verursacht. Stein des Anstoßes ist ein Bruchteil eines Privatgrundstückes: 1,3 Quadratmeter sind es, die bei der Aufstellung des Bauplans im Jahr 2007 („weit vor meiner Amtszeit“, betonte Bürgermeister Martin Paninka) wohl versehentlich für den Straßenbau vorgesehen waren.

