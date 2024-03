Asbach-Bäumenheim

17:51 Uhr

Das bedeutet der Millionen-Zuschuss für das Bäumenheimer Hallenbad

Plus Gute Nachrichten für die Gemeinde: Der Neubau des Hallenbads wird mit dem Höchstbetrag aus einem Bundesförderprogramm bezuschusst. Ist das Projekt damit endgültig sicher?

Von Lara Schmidler

Schon seit Jahren ist es ein wiederkehrendes Thema in Bäumenheim: das Hallenbad, errichtet in den 1970er-Jahren, das nach den Plänen der Gemeinde durch eine moderne Anlage ersetzt werden soll. Das Problem an der Sache: die Kosten. Im Oktober 2023 übergaben Bürgermeister Martin Paninka und seine Amtskollegen aus Oberndorf und Mertingen zusammen mit den Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid und Ulrich Lange in Berlin einen Antrag für das Sonderförderprogramm „SJK“ (Sport, Jugend und Kultur) des Bundes. Sechs Millionen Euro ist die maximale Fördersumme - und sechs Millionen bekam Bäumenheim am Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags bewilligt. Also ist das Projekt in trockenen Tüchern?

Im Oktober wurde er Antrag für das Bundesförderprogramm übergeben. Foto: Büro Mdb Schmid

"Es ist auf jeden Fall ein starkes Signal", sagt Bürgermeister Martin Paninka am Mittwochnachmittag auf Anfrage der Redaktion. Um 14 Uhr startete die Sitzung des Haushaltsausschusses, bereits wenige Minuten später habe er den Anruf von Christoph Schmid bekommen, der ihm die gute Nachricht verkündete. "Ich war total geflasht und überwältigt", erzählt Paninka. Die sechs Millionen Euro seien enorm wichtig, um die Finanzierung für den Neubau hinzubekommen. Wegen massiver Preissteigerungen habe man sich ernsthaft Sorgen gemacht, ob man das Projekt stemmen könne.

