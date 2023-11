Hand gerät in Druckerpresse: Arbeiter nach Betriebsunfall in Uniklinik

Ein Arbeiter in Mertingen verletzt sich bei einem Betriebsunfall, während er eine Maschine reinigen möchte. Er muss zur Behandlung in die Uniklinik nach Augsburg.

Nach einem Betriebsunfall in Mertingen musste am Dienstag ein 42-Jähriger in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, bediente der Mann am Vormittag in einer papierverarbeitenden Firma in der Bäumenheimer Straße eine Druckerpresse. Nachdem das Endlospapier zu Ende gegangen war, sollte der 42-Jährige die Farbrollen reinigen.

Dafür startete er ein Reinigungsprogramm, das die Presse in zeitlich bestimmten Abständen kurz anfährt, damit das nächste Teilstück der verbauten Rollen gesäubert werden kann. Der Arbeiter geriet hierbei mit seinem Putzlappen und der rechten Hand zwischen die Rollen und quetschte sich Mittel-, Ring- und den kleinen Finger massiv ein.

Herbeigerufene Kollegen konnten, teilweise durch den Ausbau der Rollen, den Geschädigten befreien. Ersten ärztlichen Untersuchungen zufolge ist nicht auszuschließen, dass die stark verletzten Finger noch zu retten sind. Zur weiteren Behandlung wurde der 42-Jährige in das Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. (AZ)

