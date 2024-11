Zwischen Augsburg, Donauwörth und Treuchtlingen fallen Züge aus

Auf der Strecke Augsburg - Donauwörth - Treuchtlingen fallen Mitte der kommenden Woche erneut Züge aus. Wie Arverio Bayern mitteilt, kommt es am 3. und 4. Dezember aufgrund von Baumaßnahme der „DB InfraGO“ zu Ausfällen. Am 3. Dezember sind die Züge 57094 (Abfahrt 20.59 Uhr) und 57229 (Abfahrt 22.59 Uhr) von Donauwörth nach Augsburg betroffen. Am darauffolgenden Tag fällt der Zug 57259 (Abfahrt 21.19) von Donauwörth nach Augsburg aus. Zugreisende müssen auf frühere oder spätere Verbindungen zurückgreifen. (anv)

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Treuchtlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis