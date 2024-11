Finanziell ein eher ruhiges Jahr für die Gemeinde Otting

Nach dem über gut zwei Jahre laufenden Millionenprojekt der Kanal- und Wasserleitungssanierungen mit Straßenerneuerung geht es derzeit in der kleinen Jura-Gemeinde Otting eher ruhiger zu. „Es ist nicht schlecht, dass wir gerade finanziell auch einmal durchatmen können“, sagt dazu Rathauschef Wolfgang Lechner, der bei der Bürgerversammlung im Sportheim eine Bilanz für 2024 zog. Doch immerhin eine neue Maßnahme kündigt sich bereits an.

Der Gemeinderat hat nämlich entschieden, im kommenden Jahr die Sanierung des Trinkwasser-Hochbehälters anzugehen. Dieser befindet sich im Forst nahe des Wolferstädter Ortsteils Waldstetten. Laut Lechner sind für das Vorhaben aktuell Kosten von 529.000 Euro angesetzt. Ein Förderbescheid über 205.000 Euro traf bereits ein. Der Bürgermeister schätzt, dass mit der Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2025 gestartet wird.

Termin für erste Hochzeit in Ottinger Schlosskapelle steht

Bevor es an den Hochbehälter geht, soll jedoch zunächst das Projekt Schlosskapelle abgeschlossen werden. Die Sanierungsarbeiten des kleinen Gotteshauses seien gut vorangekommen, nach derzeitigem Stand werde die Kostenschätzung sogar unterschritten. Diese war zunächst mit etwa 1,1 Millionen Euro angesetzt. Einen Großteil der Summe erhalte man durch Zuschüsse und Förderungen aus verschiedensten Töpfen, sodass für die Gemeinde nur ein überschaubarer finanzieller Beitrag bleibe. „Wenn dies so kommt, haben wir alles richtig gemacht“, zeigt sich Lechner zuversichtlich. Momentan wird im Innenbereich an der Raumschale gearbeitet. Im Anschluss steht die Altarsanierung an, auch die Orgel muss überprüft werden. Außen sei man dagegen schon ziemlich weit. Wie der Bürgermeister berichtet, sei die erste Hochzeit in der sanierten Schlosskapelle für Juni 2025 angesetzt.

Finanziell laufe es nach den Herausforderungen in den vergangenen Jahren derzeit wieder stabil in der kleinen Gemeinde. Nachdem im Vorjahr der erstellte Haushaltsplan mit einer „Punktlandung“ fast eingehalten werden konnte, sei man nun zufrieden, die zunächst für heuer angesetzte Kreditaufnahme von 375.000 Euro nicht in Anspruch nehmen zu müssen. „Wir haben da natürlich auch eine Verantwortung gegenüber unseren Einwohnern.“

Gemeinde Otting investiert in den Kindergarten

Der Kindergarten sei etwa seit dem notwendig gewordenen Betreiberwechsel von der katholischen Kirche zur Gemeinde ein gewisser Kostenfaktor – „der es uns aber Wert ist“, wie der Bürgermeister betont. In diesem Jahr wurden eine neue Küche eingebaut und die komplette Brandmeldeanlage modernisiert. Für 2025 steht mit Blick auf den Brandschutz die Erneuerung von Türen und Fenstern an.

Ansonsten kann Lechner noch Erfreuliches berichten: Die alle sechs Wochen stattfindenden Seniorentreffen – im Wechsel nachmittags oder zum Weißwurst-Frühstück – würden gut angenommen. Und beim Schulverband mit der Nachbargemeinde Wolferstadt habe man nach der Kündigung durch das bisher beauftragte Busunternehmen eine optimale Lösung für die Beförderung der Schulkinder gefunden. Der Verband kaufte zwei Kleinbusse, die im Wechsel von vier Fahrern gesteuert werden – für Lechner „ein Glücksgriff“. Dadurch konne man gegenüber der früheren Vereinbarung sogar 35.000 Euro einsparen.