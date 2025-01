In Buchdorf steht jetzt die „Poststation 701“

Früher gab es über das ganze Land verbreitet Postämter. Dann zog sich die Deutsche Post immer mehr aus der Fläche zurück. Stattdessen boten und bieten vielerorts Geschäfte die Dienstleistungen des Unternehmens an. Doch die Zahl der Läden, die mit Post und DHL kooperieren, ist dem Vernehmen nach inzwischen auch im Landkreis Donau-Ries rückläufig. Grund: Der Aufwand ist für manchen Gewerbetreibenden zu groß, der Ertrag zu gering. So gab es in den vergangenen Jahren auch in Buchdorf keine Post-Servicestelle mehr. Diese Lücke soll nun ein Automat schließen.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Automat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis