Direktkandidatin Eva Lettenbauer: "Wir Grüne sind in Bayern fest verankert"

Plus Im Kreis Donau-Ries schneiden die Grünen schlechter ab als bayernweit. Direktkandidatin Eva Lettenbauer ist dennoch zufrieden und will weiter auf Energiethemen setzen.

Nach den ersten Hochrechnungen zeigt sich Eva Lettenbauer, Direktkandidatin der Grünen im Landkreis Donau-Ries, zufrieden: "Ich freue mich. Das Ergebnis zeigt, dass wir Grüne stabil dastehen, dass wir in Bayern fest verankert sind." Kurz nach der Bekanntgabe der ersten Ergebnisse sei die Stimmung in der Partei freudig gewesen.

"Wir haben ganz klar gezeigt, und das zeigen die Wählerinnen und Wähler, dass wir Grüne in Bayern gebraucht werden und breit verankert sind." Bei den vergangenen Landtagswahlen 2018 hatten die Grünen 17,6 Prozent der Stimmen erhalten. Heuer sind es etwa zwei Prozent weniger. Lettenbauer, die in der vergangenen Legislaturperiode auch Fraktionsvorsitzende war, sagt: "Das ist ein stabiles Ergebnis und unser zweitbestes Ergebnis jemals. Und das bei diesem rauen Wahlkampf."