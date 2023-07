60 Jahre Freibad in Donauwörth: Alles Wissenswerte rund um die große Feier

Für das Jubiläum des Donauwörther Freibads am Wochenende ist viel geplant. Die Verantwortliche Anika Höß gibt einen Überblick.

Am Wochenende geht es rund im Freibad in Donauwörth. Denn genau am 6. Juli vor 60 Jahren öffnete die Einrichtung zum ersten Mal seine Tore. Doch nicht nur deswegen soll der runde Geburtstag besonders groß gefeiert werden.

"Wir freuen uns sehr darauf", sag Anika Höß, die bei der Stadt Donauwörth die Leitung für den Bereich Kita, Schulen und Sport innehat und die große Sause organisiert hat. Damit war sie laut eigener Aussage insgesamt ein dreiviertel Jahr beschäftigt, also seit dem Ende der Badesaison im September 2022. "Da mussten wir direkt wieder starten, denn wir mussten natürlich alles in den Haushalt mit einplanen, die Darsteller für die verschiedenen Acts frühzeitig anfragen, mit dem Kioskbetreiber sprechen und unsere eigenen Terminkalender abgleichen", sagt Höß.

Der Eintritt ins Donauwörther Freibad am Jubiläumswochenende ist kostenlos

Der Badebetrieb wird am gesamten Wochenende eingeschränkt. Ab dem Frühschwimmen am Freitagmorgen bis einschließlich Sonntag ist der Eintritt das ganze Wochenende frei. Für die geplante Serenade der Stadtkapelle am Abend können die Zuschauer Picknickdecken mitbringen, zudem stehen auch 30 neu gekaufte Liegestühle zur Verfügung, die auch nach dem Jubiläum im Freibad bleiben werden. Wer möchte, darf eigene Getränke und Snacks mitbringen. "Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, Cocktails vor Ort zu kaufen", sagt Höß. Dafür stehen inklusive Kiosk drei Bars zur Verfügung, zudem gibt es einen Stand mit Schokofrüchten.

Insgesamt seien am Wochenende zwischen 50 und 60 Mitarbeiter auf den Beinen, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. "Das fängt ja am Donnerstag schon an mit der Generalprobe, die für Licht und Ton zuständige Firma muss aufbauen, dann muss für die Serenade am Freitag für die Musiker bestuhlt werden", zählt Höß auf. Dazu kommen Rettungsschwimmer, Security und Mitarbeiter der Stadt.

Frühschwimmen im Freiband in Donauwörth am Montag fällt aus

Glück habe man vor allem mit dem Wetter, das laut aktueller Prognose die 30 Grad überschreiten soll. Etwa 5000 Menschen passen insgesamt auf das Gelände - "und wir rechnen auch tatsächlich mit 5000", sagt Höß. Bislang habe man diese Marke in der aktuellen Badesaison noch nicht geknackt.

Für das Wochenende greifen die üblichen Jugendschutzbestimmungen. Am Eingang gebe es je nach Alter Bändchen. Für alle über 18-Jährigen stehen am Samstag nach der Party mit DJ SONIX, die um 19 Uhr startet, um 23 Uhr Shuttlebusse mit insgesamt 280 Plätzen zur Verfügung. Diese bringen alle, die noch nicht genug haben, zur Hangover-Party nach Mertingen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, Höß betont aber: "Der Bus fährt nur hin, den Nachhauseweg muss jeder selbst organisieren."

Zudem weist Höß darauf hin, dass das Frühschwimmen am Montag, 10. Juli, ausfallen muss. "Wir hoffen sehr, die Donauwörther sehen es uns nach, aber nach einem solchen Highlight-Wochenende müssen wir dafür sorgen, dass alles aufgeräumt wird, damit dann ab 9 Uhr am Montag der Badebetrieb wieder starten kann."