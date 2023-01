"Abriss des Jahres": Haus in Donauwörth für zweifelhaften Titel nominiert

Plus Gustav Dinger bringt das Anwesen "Berger Vorstadt 17" landesweit als Negativ-Beispiel ins Gespräch. Er kritisiert die Stadt, prägende Bauwerke nicht zu schützen.

"Will die Stadt Donauwörth ihr historisches Gesicht erhalten oder nicht?" Diese Frage ist für Gustav Dinger eine grundsätzliche. Der frühere Stadtrat ist bekanntermaßen ein Verfechter für den Erhalt charakteristischer Baudenkmäler. Er beklagt, dass immer mehr prägende Bauwerke aus der Altstadt verschwinden. Seine kritischen Argumente in den Diskussionen sind bekannt. Etwa, als es um den Abriss des Wagenknechthauses in der Reichsstraße ging, oder um den Erhalt des Tanzhauses oder auch um das Bundschuhhaus direkt neben dem Rathaus, das verschwinden wird – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Jetzt hat Gustav Dinger den Verlust eines solchen Gebäudes in Donauwörth bayernweit publik gemacht.