Airbus Helicopters weiht eine moderne Produktionsstätte ein

Die Firma Airbus Helicopters weiht in Donauwörth die Halle A5/6 ein. In dieser wird die Zelle für den Hubschrauber vom Typ H160 gefertigt.

Rund 14 Monate nach dem symbolischen Spatenstich hat die Firma Airbus Helicopters in Donauwörth eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen. Das Bauwerk mit der Bezeichnung A5/6 direkt an der Industriestraße zum Bahnhof hin sei für den Standort von enormer Bedeutung, erklärte Stefan Thome, der neue Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland. Die Halle bringt dem Unternehmen zufolge auch Neueinstellungen mit sich.

Für Thome war es der erste große "öffentliche" Auftritt in seiner Chef-Funktion. Vor rund 200 Beschäftigten und einer Reihe von Gästen aus der Politik betonte der Geschäftsführer mehrmals, wie wichtig die Halle A5/6 für die Fabrik sei. Das Gebäude und das, was in ihm passiere, sei "entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts". Es handle sich um eine "wichtige Wegmarke" der industriellen Strategie von Airbus Helicopters. Es gehe auch um die Verbesserung von Arbeitsabläufen, Automatisierung, Digitalisierung und den sparsamen Umgang mit Ressourcen. Die zwischen 18 und 19 Millionen Euro teure Produktionsstätte ist 132 Meter lang, im Durchschnitt 50 Meter breit und zehn Meter hoch.

Teil der Produktionsstätte für die H160 bei Airbus ist schon älter, der andere ist neu

Genau genommen besteht sie aus einem bereits seit Längerem existierenden Teil (A5) und dem neu erbauten Komplex (A6). Zu dem 6000-Quadratmeter-Bereich gehört neben der Fertigungshalle auch eine Bürofläche von insgesamt rund 750 Quadratmetern. 160 Beschäftigte sollen in der A5/6 einmal tätig sein – und dort die Zellen für den Hubschrauber vom Typ H160 herstellen. Dieser wird dann im Werk in Marignane in Frankreich zusammengefügt. Die Teile dafür kommen aus verschiedenen Airbus-Fabriken. Die Nachfrage nach diesem Modell – ebenso für andere zivile Produkte – steige nach der Corona-Pandemie erfreulicherweise wieder, berichtete Thome. Die H160 sei "der vielseitigste, emissionsärmste und modernste Hubschrauber am Markt". Der Helikopter leiste wertvolle Dienste für die Menschheit.

Stefan Thome, der neue Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, bei der Einweihung der Halle A5/6. Foto: Wolfgang Widemann

Standortleiter Helmut Färber freute sich, dass die Zeit des Improvisierens bei der H160-Produktion nun ende. Bislang wurde die H160-Zelle wegen Platzmangels in verschiedenen Teilen des Donauwörther Werks und in einer Außenstelle in Asbach-Bäumenheim gefertigt. Auch Färber pries die Vorzüge der neuen Halle. Diese bedeute einen Quantensprung im Vergleich zu den alten Gebäuden, die dort vorher standen. Auf dem Dach erzeuge eine Photovoltaikanlage alternativen Strom.

Bei Montage der Hubschrauber-Zelle für die H160 ist ein Spielraum von nur 0,08 Millimetern

Die Produktionsanlagen in der A5/6 sind noch nicht alle installiert. Hallenleiter Gottfried Hornung gab einen kurzen Einblick in die Fertigung. Eine Innovation sei eine Doppel-Hebebühne, mit der die Beschäftigten von beiden Seiten an der Zelle arbeiten können. Dabei komme auch eine neuartige automatische Bohrmaschine zum Einsatz. Die Ansprüche an das Produkt seien hoch. Bei der Montage habe man einen Spielraum von lediglich 0,08 Millimetern. Für eine H160-Zelle würden allein rund 20.000 Nieten und Schrauben benötigt.

Helmut Färber ging auch kurz auf die Firmenpolitik ein. Airbus Helicopters bildete in den vergangenen Jahren Fertigungsschwerpunkte an den einzelnen Standorten in den verschiedenen Ländern. Dies habe zu massiven Diskussionen geführt – auch in Donauwörth. Von dort wurde die Rotorblatt-Fertigung weg verlagert. Mittlerweile sehe man, dass die Strategie des Konzerns richtig gewesen sei.

Blick auf eine H160-Zelle und eine Außenansicht des neuen Produktionskomplexes bei Airbus in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann

Der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler warb für Optimismus in Bayern. Airbus Helicopters sei ein "Dreh- und Angelpunkt für eine gute Zukunft". Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer war erfreut über die Tatsache, dass ein Helikopter gebaut werde, der wenig Emissionen verursache: "Genau danach suchen die Menschen in aller Welt".

Landrat Stefan Rößle sprach von einer "großartigen Feierstunde für die Stadt Donauwörth und den Landkreis Donau-Ries", Oberbürgermeister Jürgen Sorre von "einem ganz hervorragenden Tag für Donauwörth".