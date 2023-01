Airbus nennt Wunsch-Termin für Bahnhof-Durchstich

Plus Bei der Diskussion um eine Bahnunterführung zum Airbus-Werk in Donauwörth macht die Firma jetzt Druck. Wie der Landrat und der OB reagieren.

Eine Unterführung im Donauwörther Bahnhof direkt zur Industriestraße und damit zur Firma Airbus Helicopters ist ein seit Jahren heiß diskutiertes Thema. Nun hat das Unternehmen erstmals konkrete Vorstellungen geäußert, wann das Projekt angegangen werden soll.