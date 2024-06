Das plant die City-Initiative Donauwörth fürs zweite Quartal

Picknick in der Promenade, Herbstmarkt, Venus-Roller: Das Programm der City-Initiative Donauwörth ist bunt. Ein Projekt wurde vom Hochwasser zurückgeworfen.

Die Menschen in und um Donauwörth herum dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen der City-Initiative-Donauwörth (CID) freuen. Bei der Frühjahrs-Mitgliederversammlung – die zugegebenermaßen etwas später als üblich – im Bistro Mexx in Donauwörth stattfand, gab die geschäftsführende Vorsitzende Christiane Kickum den rund 20 anwesenden Mitgliedern einen Überblick über die noch bevorstehenden Veranstaltungen 2024.

„Leider ist das Inselfest sprichwörtlich ins Wasser gefallen“, erklärte Kickum, lobte aber die schnellen Abbauarbeiten am Samstag, um so den Einsatzkräften nicht im Weg zu stehen. Das geplante Entenrennen für einen guten Zweck solle nachgeholt werden, wahrscheinlich am Wochenende des Schwäbischwerder Kindertages, so Kickum. Die nächste CID-Veranstaltung werden die Gesundheits- und Bewegungstage am 29. und 30. Juni sein, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Gesundheitstage mit Workshops, Vorträgen und Infoständen finden insgesamt schon zum 15. Mal statt, und bereits das dritte Mal in der Donauwörther Promenade.

Wie viel Gastronomie bei der Kunst- und Lichternacht der City-Initiative Donauwörth?

Ebenfalls in der idyllischen Umgebung unter den Bäumen und entlang des Kaibachs veranstaltet die CID am zehnten August ihr „Weißes Picknick in der Promenade“. „Hoffentlich bei diesmal besserem Wetter und ohne Zelte“, so Kickum, die verrät, dass bereits 175 der insgesamt 200 Karten für dieses Event verkauft worden seien. Für alle Autoliebhaber ist der zehnte Oldtimertag am 24. August in der Donauwörther Innenstadt ein absolutes Muss. Der erste Donauwörther Oldtimertag fand 2004 statt. Zum Jubiläum haben sich die Verantwortlichen eine Sonderausstellung inklusive Venus-Roller-Treffen am Heimatmuseum ausgedacht, da die beliebten Venus-Roller ab 1953 in Donauwörth produziert wurden.

Weitere feste Bestandteile des CID-Veranstaltungskalenders sind der Flohmarkt in der Bahnhofsstraße (29. bis 31. August), der Herbstmarkt mit Einkaufssonntag (12. bis 13. Oktober) und die Kunst- und Lichternacht mit Mitternachtsshopping (neunter November). Joachim Tomaschewski merkte an, dass bei der Kunst- und Lichternacht „durch zu viel gastronomisches Angebot das Niveau der Veranstaltung in den letzten Jahren rapide gesunken ist. Hier sollte man entgegensteuern und ein niveauvolles Ambiente schaffen.“ Armin Schnabel vom Gasthof Goldener Hirsch entgegnete, dass „sich viele Menschen beschwert hätten, es gäbe zu wenig gastronomisches Angebot“. Christiane Kickum erklärte, dass „sowieso nur örtliche Gastronomen vor ihren Lokalen etwas anbieten dürfen und keine externen Buden oder Ähnliches angenommen werden“. Die geschäftsführende Vorsitzende schlug aber vor, sich zusammenzusetzen und das gastronomische Angebot des vergangenen Jahres anzusehen. Insgesamt war sich die Mehrheit der Versammlung einig, dass der Einzelhandel für die Besucher „etwas bieten müsse“. CID-Schriftführer Tobias Merkle brachte es auf den Punkt: „Die CID bringt die Leute in die Stadt, und der Einzelhandel muss sie in die Läden bringen.“

Ein Projekt der City-Initiative Donauwörth warf das Hochwasser zurück

Traditionell die letzte Veranstaltung des Jahres sind die vielfältigen Aktionen im Rahmen des Donauwörther Weihnachtsduftes. „In diesem Jahr haben wir ein Wochenende mehr“, freute sich Kickum. Die Weihnachtsaktionen inklusive Plätzleweg und Schlittschuhbahn starten ab dem 21. November. Die Schlittschuhbahn wird übrigens heuer erstmals an der Freilichtbühne und nicht über der kleinen Wörnitz aufgebaut werden.

Aus städtischer Sicht verwies Kickum noch auf zwei weitere Höhepunkte, auf die sich alle Gäste aus Donauwörth freuen dürfen. Den Schwäbischwerder Kindertag vom 19. bis 21. Juli und die BR-Radltour am 29. Juli. Eine Änderung in der städtischen Organisationsstruktur hatte Kickum auch noch zu verkünden. Die CID ist ab sofort dem Fachbereich 12 „Kultur und Stadtmarketing“ angesiedelt und nicht mehr eine eigene Stabstelle. Unter dem Fachbereich sind ebenfalls die Sparten Kultur, Museen, Bibliothek und Tourismus angesiedelt.

Beim Projekt City River gab es durch das Hochwasser der vergangenen Tage einen herben Rückschritt. Das Projektgebiet in und an der Donau erstreckt sich vom Donauspitz bis zur Zusammündung. Bei einem von der EU geförderten Vorhaben geht es darum, den Lebensraum Fluss in Stadtgebieten aufzuwerten. Ein Arbeitsschritt war dabei die Sohlesicherung der Donau, die laut Kickum zu 90 Prozent abgeschlossen war. „Dann kam das Hochwasser, und wir starten wieder von vorne.“ Wie viel Schaden die Wassermassen angerichtet haben, wird sich erst noch zeigen. Eine erfreuliche Nachricht gab es aber dennoch: Die CID darf sich über zwölf neue Mitgliedsbetriebe freuen.