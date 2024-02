Donauwörth

17:00 Uhr

Demo gegen Hass und Hetze auch in Donauwörth: Das ist geplant

So könnte es bald in Donauwörth aussehen: Tausende Menschen kamen zur Demo für Demokratie und Vielfalt nach Nördlingen.

Plus Nach der Kundgebung in Nördlingen steht fest: Es wird auch in Donauwörth eine Veranstaltung geben. Initiator Riedelsheimer über die Beweggründe. Wer alles mit dabei ist.

Das Thema bewegt nicht nur einige wenige, sondern mittlerweile die Massen. Seitdem in einer Art rechtsextremem Geheimtreffen über das Thema "Remigration" gesprochen wurde, regt sich in der Breite der Bevölkerung Protest gegen jene fremdenfeindliche Hetze, die zuletzt immer salonfähiger geworden war. Erst am Sonntag wurde in Nördlingen demonstriert – nun ist bald eine Demo "gemeinsam für Demokratie und gegen Hass und Hetze" in Donauwörth anberaumt.

Die zynisch anmutende Wortneuschöpfung "Remigration" und vor allem das, was darunter aus Sicht rechtsextremistischer Kreise zu verstehen ist, erhitzt die Gemüter bis weit in die Mitte der Bevölkerung hinein. Zuletzt gingen am Wochenende in Augsburg gut 25.000 Menschen auf die Straße, in Nördlingen dürften es bis zu 3000 Bürgerinnen und Bürger gewesen sein. Dabei war auffällig, dass das Spektrum der Demonstrierenden längst nicht nur das politisch linke Spektrum, sondern auch konservative und liberale Gruppen sowie mithin unpolitische Verbände umfasste. An diese Breite der Bewegung möchte Albert Riedelsheimer anknüpfen.

