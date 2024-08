Diebe gehen in Donauwörth auf Tour

In Donauwörth waren zuletzt Diebe unterwegs, die Baumaterial und Maschinen gestohlen haben. Wie die Polizei am Samstag erfuhr, klauten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei Rohbauten in der Bürgermeister-Scheller-Straße mehrere Baumaschinen.

In einem Fall öffnete der Täter gewaltsam eine Baustellentüre, indem er die Tür samt Dübeln aus der Wand brach. Anschließend stahl der oder die Täter im Raum gelagerte Baumaschinen (Bohrhammer, Flex, Laser und weitere). Die Geräte wurden mit einer Schubkarre aus dem Gebäude transportiert. In einem anderen Rohbau entwendete der Täter zwei Bohrmaschinen, einen Winkelschleifer, ein rotes Stemmeisen, eine graue fünf-Liter-Gasflasche und den dazugehörenden Schweißbrenner. Diese Geräte lagen laut Polizei nicht versperrt auf der Baustelle. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.

Männer aus der Slowakei stehlen Kupferkabel in Donauwörth

Ein weiterer Fall von Diebstahl konnte indes bereits geklärt werden. In der Nacht auf Sonntag wurde ein Auto mit slowakischer Zulassung mit drei Insassen in der Nürnberger Straße in Donauwörth durch eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Donauwörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass der komplette Kofferraum des Pkw voll mit Kupferkabeln und Leitungen war. Diese konnten der Telekom zugeordnet werden. Es handelte sich um etwa 300 bis 500 Kilogramm Kupferkabel. Die beiden 31- und 17-jährigen Männer gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass die Kabel als „Abfall“ in einem Container gelagert gewesen wären; sie waren der Meinung gewesen, dass man die Kabel einfach mitnehmen durfte. Mit im Fahrzeug saß auch der 13-jährige Sohn des älteren Täters.

Es konnte ermittelt werden, dass die beiden Täter die Kabel offenbar in der Offizial-Schmid-Straße bei der Firma Telekom aus offenen Gitterboxen heraus gestohlen hatten. Sie waren dazu laut Polizei gezielt an den Tatort gefahren und durchwühlten dort die Gitterboxen nach Kupferkabeln. Der Wert der entwendeten Kupferkabel beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach erfolgter Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)