Donauwörther Weihnachtsduft: Das erste lange Adventswochenende steht bevor

Die Kreativ- und Schmankerlhütten warten in Donauwörth auf ihre Gäste. Außerdem wird mit Luzienhäuschen eine alte Tradition in der Wörnitz wieder zum Leben erweckt.

Der Donauwörther Weihnachtsduft lädt mit dem neuen Plätzleweg wieder zum Entdecken, Staunen und Erleben ein. Die Kreativ- und Schmankerlhütten sind von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 16 Uhr bis mindestens 20.30 Uhr geöffnet. Das Plätzle an der Freilichtbühne ist vor allem für Familien ein Höhepunkt. An allen fünf Aktionstagen findet von 16 bis 18 Uhr das Ponyreiten durch die Promenade statt.

Jeweils um 16 Uhr starten am Plätzle an der Freilichtbühne zudem entweder adventliche, kindgerechte Führungen, Märchenstunden im Märchenzelt oder Bastelstunden. Zur selben Uhrzeit treffen Besucher am Nikolausplätzle auf Engel und können sich vor der Weihnachtskutsche fotografieren. Am Mittwoch um 17 und 19 Uhr heißt es wieder „Schafe ganz nah“, wenn ein Schäfer für Kinderfragen und Erzählungen aus seinem Alltag mit der Schafherde bereitsteht.

Donauwörther Weihnachtsduft: Das ist kommendes Wochenende geboten

An allen fünf Abenden spielen ab 18 Uhr Musikgruppen am Rathausplätzle, beispielsweise am Donnerstag die Stadtkapelle Donauwörth und am Freitag die Musikkapelle Wörnitzstein. Bläser der Stadtkapelle gestalten am Sonntag um 17 Uhr außerdem eine Adventsserenade am Weihnachtsplätzle beim Liebfrauenmünster. Am internationalen Plätzle im Ried lockt DONwud mit Folk, Swing, Latin Pop, Chorgesang und Harfen-Musik aus den unterschiedlichsten Kulturen. Weitere Höhepunkte am Samstag sind eine Feuershow um 17 Uhr am Weihnachtsplätzle beim Liebfrauenmünster sowie die Kutschfahrten vom Weihnachtsplätzle in die Bahnhofstraße.

Wer das Weihnachtstreiben von oben betrachten möchte, der sollte bei den Turmführungen am Freitag, Samstag oder Sonntag, jeweils um 16 Uhr dabei sein. Dann geht’s hoch hinaus aufs Liebfrauenmünster. Alle Infos zu den Führungen sind auf der Website der Städtischen Tourist-Information nachzulesen.

Schlittschuhlaufen am Rieder Tor in Donauwörth

Ein abendlicher Spaziergang durch den illuminierten Lichtpark in der Promenade, Schlittschuhlaufen am Rieder Tor, Weihnachtseinkäufe an den Kreativhütten am Liebfrauenmünster, Glühwein, Punsch und Leckereien entlang des Plätzlewegs – beim Donauwörther Weihnachtsduft ist für jeden was dabei. Krippenfans kommen bei der Sonderausstellung des Käthe-Kruse-Puppen-Museums auf ihre Kosten: Dort werden ab 2. Dezember Raritäten der Krippenkunst gezeigt. Im Heimatmuseum ist ab Samstag die kostbare Barock-Krippe aufgebaut – inklusive Rieder Tor und weiterer prägnanter Gebäude der Donauwörther Stadt-Silhouette im Miniaturformat.

Außerdem lässt die Tourist-Information alte Traditionen aufleben. Ab sofort können dort Mal- und Bastelbögen für Luzienhäuschen abgeholt werden. Die fertig gestalteten Lichthäuschen werden dann wieder am 13. Dezember, dem Luzia-Tag, in die Wörnitz eingesetzt. Außerdem gibt die Tourist-Information Stroh-Tütchen und Infoblatt zum heimischen „Krippe füllen“ aus.

Am kommenden Wochenende startet auch die Parkstädter Weihnacht. Foto: M. Kaag

Doch nicht nur in der Kernstadt hat die Adventszeit Einzug gehalten, am kommenden Wochenende startet auch die Parkstädter Weihnacht auf dem Platz der Begegnung. Am Freitag und Samstag laden das Team des Mehrgenerationenhauses und das Quartierbüro zu stimmungsvollem Programm von 16 bis 21 Uhr. Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré können sich die Besucher auf Auftritte der Parkstädter Grundschule und des Kindergartens, den Besuch des heiligen Nikolaus und verschiedene Bands und Chöre freuen. (AZ)