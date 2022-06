Donauwörth

Ein Selfie mit dem Ministerpräsidenten: Von besonderen Momenten in Donauwörth

Am Ziel seiner Wünsch: Heinz Schmuttermayer aus Bäumenheim nutze die Chance auf ein Selfie mit dem Ministerpräsidenten und zeigte Einsatz.

Plus Abseits des Protokolls zeigt sich, wann prominente Politiker wirklich Nerven beweisen müssen. Markus Söder tat es bei seinem Besuch in Donauwörth gleich mehrfach.

Von Barbara Wild

Es gibt wohl bei jedem Besuch eines hochrangigen Politikers jene Momente außerhalb des Protokolls. Es sind die Szenen, in denen unmittelbar Beteiligte zur Hauptperson blicken und sich fragen, wie sie wohl reagieren wird. So auch geschehen beim Besuch des Ministerpräsidenten in Donauwörth. Und um es vorwegzunehmen: Söder bleibt cool.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

