Böllerschüsse, Tracht und Hitze: Söders Besuch bei den Schützen in Donauwörth

Tatsächlich kommt Ministerpräsident Söder zur Sebastianifeier des Schützengau Donau-Ries nach Donauwörth. Es ist für ihn ein Heimspiel, denn Tracht und Tradition liegen ihm.

Seit Sonntag ist die Welt zu Gast in Bayern. Auf Schloss Elmau treffen sich die mächtigsten Staatschefs der Welt, Bayern ist Gastgeber. Doch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist an diesem Sonntag nicht dort, wo die Weltpresse hinsieht. Er ist in Donauwörth, schließt sich dem Festumzug der zahlreichen Schützenvereine aus dem Gau Donau-Ries an und hält ein Grußwort. Am Ende weiß eigentlich keiner so genau, warum Söder jetzt wirklich da ist. Aber er ist es. Und er nimmt sich ganz zur Freude der Hunderten von Schützen und vor allem von Gauschützenmeisterin Rita Schnell sogar richtig Zeit.

Zwei Stunden bleibt Söder in Donauwörth und wird den richtigen Ton treffen. "Ein Bayern ohne Schützen ist unvorstellbar", wird er am Ende im Stauferparkstadion in Richtung Tribüne rufen und von den Schützen großen Applaus erhalten. Er sei gekommen, um seine Wertschätzung zu zeigen, erklärt er sich. "Tradition zeigen, Brauchtum leben und nach Corona Kraft tanken" sei auch in diesen Zeiten mit großen Krisen richtig und wichtig.

Ein großes Empfangskomitee für den Ministerpräsidenten in Donauwörth

Wenn Söder kommt, dann sind natürlich auch die weiteren Vertreter der regionalen Politik vor Ort. Und so erwartet den Ministerpräsidenten ein kleines Empfangskomitee vor dem Kloster Heilig Kreuz. Oberbürgermeister Jürgen Sorré begrüßt als Hausherr, und viele weitere Hände werden geschüttelt. Dann geht es auch schon los. Unter den lauten Schüssen der Böllerschützen setzt die Stadtkapelle Donauwörth mit zünftiger Musik ein.

Es ist überhaupt das erste Mal, dass die traditionsreiche Veranstaltung des Schützengau Donau-Ries im Sommer stattfindet. Dieser Entschluss war gefallen, um nach 2021 nicht noch ein weiteres Mal auf die Sebastianifeier verzichten zu müssen. Corona hatte den Januartermin unmöglich gemacht. Jetzt also alles im Sommer.

Nach feierlichen Gottesdiensten in der evangelischen Pfarrkirche und im Münster versammelten sich die Vereine am Kloster Heilig-Kreuz. Von da ging es im Tross zur Kolping-Berufsschule, wo Söder auf den schattigen Stufen zum Eingang stehend die Vereine vorbeiziehen ließ und ihnen zuklatschte. Schließlich folgte er den Gruppen über den Wörnitzsteg, durch das Wohngebiet Härpferpark und die kurzzeitig gesperrte Westspange bis ins Stauferparkstadion.

Dort brannte die Sonne unbarmherzig vom Himmel. Denn was im Januar gefroren wird, musste an diesem Sonntag geschwitzt werden. Auf der Tribüne mussten die Ehrengäste in der prallen Sonne Durchhaltevermögen beweisen. Besser bedient war, wer einen Hut gewählt hatte. Umso kürzer fielen die Grußworte der lokalen Politiker aus.

Ministerpräsident Markus Söder trägt sich ins goldene Buch der Stadt ein. "Ich habe ganz neue Eindrücke gewonnen", schreibt er. Foto: Szilvia Izsò

Doch nicht das Wetter war Gesprächsstoff Nummer eins an diesem Tag, sondern natürlich der Ministerpräsident. In launigen und lockeren Worten sprach er sein Grußwort und lobte Gauschützenmeisterin Rita Schnell für ihre Führungsrolle beim gut organisierten Schützentag. "Das ist ja fast wie beim G7", scherzte Söder und hatte damit den Bogen zum großpolitischen Event geschlagen. Am Abend würde er ein Treffen mit internationalen Ministern der G7-Staat haben.

Jetzt aber war erst einmal Basisarbeit gefragt. Söder stellte die Bedeutung des Ehrenamts in den Vordergrund und bestärkte die Schützen in ihrem Sport. Dass dieser nach Amokläufen öffentlich immer wieder infrage gestellt werde, lehne er ab. "Die Politik darf nicht bei jeder Gelegenheit Unterstellungen machen", sagte Söder. Der Schützensport in Bayern werde mit Sorgfalt ausgeübt, er habe volles Vertrauen.

Vormittags Schützen in Donauwörth, abends Staatschefs der G7-Länder

Gut fände er, dass die Schützen zu ihren christlichen Werten stehen und Identität stiften, indem sie Brauchtum bewahren und ein gutes, starkes Stück Bayern ausmachen. Er plädierte dafür, bei Veranstaltungen den Organisatoren wieder mehr Freiheiten zu gewähren. "Man braucht heute ja fast einen dreifachen Doktortitel für ein Fest", sagte Söder und holte sein Publikum damit natürlich ab. Die Harburger Schützen nutzen dann später auch die Gelegenheit, ihn zu ihrem Fest im Juli einzuladen.

83 Bilder Ministerpräsident Markus Söder bei der Sebastiantifeier 2022 in Donauwörth Foto: Szilvia Izsò

Für seine unterhaltsame kleine Rede und den Zuspruch erhielt Söder großen Beifall. Im goldenen Buch hinterließ er in schwungvoller Schrift Dank für das "Zeichen der Tradition und der Moderne" und für den tollen Umzug. Er habe "ganz neue Eindrücke gewonnen". Sichtlich erfreut waren auch die zahlreichen Mitglieder, die persönlich von Söder geehrt wurden - auch wenn diese, nicht wie sonst, der Mittelpunkt der Feierstunde waren. (Ein Bericht über die Ehrungen folgt.)