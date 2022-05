So denken die Menschen in Donauwörth über Frieden in Europa

Trotz Europatag ist der Europa-Union nicht zum Feiern zumute, zu schwer wiegt der Ukraine-Krieg. So sehen Menschen in Donauwörth Europa und die EU.

Einen Tag der Einheit und des Friedens stellt der Europatag dar, der alljährlich am 09. Mai gefeiert wird. Lange herrschte in Europa Frieden, doch seit Februar wird dieser durch den Ukraine-Krieg bedroht. „An diesem 9. Mai ist uns nicht nach Feiern zu Mute. Dennoch ist der Europatag heute bedeutsamer denn je, denn er steht für das europäische Friedensprojekt, das uns seit mehr als 70 Jahren ein Leben in Freiheit und Sicherheit garantiert“, sagt Karl Eigen, Vorsitzender der Europa-Union Donau-Ries. „In diesem Moment verteidigen die Menschen in der Ukraine die Werte, auf denen auch die Europäische Union gründet: Freiheit, Demokratie, die Wahrung des Rechts und der Menschenrechte. Ihnen gelten unsere Gedanken und unsere Solidarität", so der Vorsitzende.

Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg in der Ukraine habe gezeigt, wie zerbrechlich der Frieden in Europa sei und wie wenig selbstverständlich. „Er zeigt einmal mehr, wie zerstörerisch Nationalismus, Großmachtstreben und Staatspropaganda sind und wie groß die Angst von Diktatoren vor der Demokratie und einer informierten Bevölkerung ist", so Eigen. Es sei "herzbrechend, dass 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut ein ganzes Land traumatisiert, Zivilisten getötet und vertrieben und Städte zerstört werden." Eigen zufolge sei es erschreckend, dass der russische Präsident seine Soldaten in einen unrechtmäßigen Krieg schicke, Kriegsgräuel verüben lasse und ihren tausendfachen Tod ungerührt in Kauf nehme.

Umfrage in Donauwörth: Europa steht für Freiheit und Vielfalt

Die Menschen in Donauwörth blicken mit Sorge auf den Krieg im Osten des Kontinents. Dennoch assoziieren sie mit Europa vor allem Freiheit und Sicherheit. Anlässlich des Europatages haben wir uns in der Donauwörther Innenstadt bei deumgehört, was Europa für sie bedeute. Elisa Schuller erzählt, dass sie verschiedene Kulturen mit Europa verbindet. Aber auch Sicherheit und Freiheit sind Aspekte, die sie mit dem Kontinent verbindet. "Wir haben hier viele Privilegien", sagt Schuller und lobt die Hilfsbereitschaft, die Europa im aktuellen Ukraine-Krieg leistet.

Europa bedeutet für Elisa Schuller vor allem Freiheit und Sicherheit. Foto: Celine Theiss

Auch für Evi Fuhr bedeutet Europa Zusammenhalt zwischen den einzelnen Ländern. "Wenn ich an Europa denke, habe ich durchweg positive Erinnerungen. Wir sind stolze Europäerinnen", so Fuhr. Das Erste, woran Angelika Exner bei dem Wort Europa denken muss, ist der Euro. "Die gemeinsame Währung vereinfacht vieles. Man kann in sehr vielen Ländern damit zahlen", sagt Exner. Außerdem verbinde sie kulturelle Vielfalt und auch Offenheit mit dem Kontinent.

Evi Fuhr (links) und Angelika Exner sind stolze Europäerinnen. Foto: Celine Theiss

Eine weitere Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte, identifiziert sich auch als Europäerin. Als Österreicherin genieße sie vor allem die Freizügigkeit des Schengenraums, in dem sie unkompliziert reisen kann. "So ist es einfach ins Nachbarland zu fahren", sagte die Dame. Auch sie erwähnt, dass die Einführung des Euro viele Bezahlvorgänge erleichtere.

Ein Paar, das unerkannt bleiben möchte, sieht ebenso die Reisefreiheit als große Erleichterung. Die fehlenden Grenzübergänge und ein geeintes Europa sei für die Frau das Schönste. Der Ehemann zeigt sich aufgrund der aktuellen Ereignisse im Osten des Kontinents pessimistisch: "Bis jetzt dachte jeder, dass man hier in Frieden leben kann. Doch der Ukraine-Krieg beweist uns etwas anderes."

EU muss in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben

„Dieser 9. Mai führt uns vor Augen, wie wertvoll unser freiheitliches und demokratisches Europa ist und wie essenziell die Einhaltung des internationalen Rechts. Wir gedenken der Menschen, die in der Ukraine getötet, bedroht und vertrieben wurden. Wir würdigen den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihr Land, ihre Werte und ihre Kultur verteidigen“, betont Eigen. Er sei dankbar für die vielen Freiwilligen, die Geflüchtete hier vor Ort unterstützen und willkommen hießen, und für die Menschen, die mit Geld und Sachspenden die Not der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu lindern versuchen.

Von der deutschen Politik erwartet der Kreisvorsitzende der Europa-Union, dass sie sich zügig für Reformen einsetzt, die die Europäische Union stärken. Das Einstimmigkeitsprinzip im EU-Ministerrat müsse abgeschafft werden, um nationale Vetos zu verhindern und europäische Handlungsfähigkeit in allen Politikbereichen zu garantieren. „Eine handlungsfähige Europäische Union ist besonders in Krisenzeiten von allerhöchster Bedeutung. Nur gemeinsam können wir unsere Werte verteidigen und der Ukraine beistehen“, unterstreicht der Vorsitzende des Kreisverbands Donau Ries. (mit AZ)