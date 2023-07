Funkenflug bei Feldarbeit: Feuer richtet großen Schaden an

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten südöstlich des Ramhofes bricht ein Feuer aus. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Bei Arbeiten auf einem Getreidefeld südöstlich des Ramhofes hat es am Sonntagmittag zu brennen begonnen. Wie die Polizei mitteilt, entstand das Feuer mutmaßlich bei einem Funkenflug in Verbindung mit den anhaltend hohen Temperaturen. Starke Windböen trieben die Flammen schnell über die gesamte Fläche zwischen einem Waldrand und einem angrenzenden Anwesen und reichten stellenweise bis auf 20 Meter an das Gebäude heran. Die Feuerwehren aus Donauwörth, Riedlingen, Berg und Kaisheim waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer nach etwa 30 Minuten löschen. Spontan leisteten zudem mehrere Landwirte Hilfe, indem sie mit ihren Maschinen Schneisen zogen, um das Feuer einzubremsen, und Tankfässer mit Wasser bereitstellten. Personen kamen nicht zu Schaden, dafür fielen rund fünf Hektar bepflanzten Felds den Flammen zum Opfer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. (AZ)