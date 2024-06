Hochwasser in Donauwörth: Erste Straßen und Häuser überflutet

Der Dauerregen sorgt für teils enorme Anstiege der Gewässerpegel rund um Donauwörth. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz wird hochgefahren.

Der "beständige Dauerregen", wie es in der Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt, sorgt für die ersten Einsätze von Polizei und Feuerwehr rund um Donauwörth.

"Wir fahren von Hochwassereinsatz zu Hochwassereinsatz", heißt es vonseiten der Polizei. Noch sei die Lage überschaubar, vor allem überflutete Ortsstraßen seien im Moment ein Problem. Gesperrt sind aktuell die Bahnunterführung Nordheim/Auchsesheim, die Eurocopunterführung und die Ortsverbindungsstraße Itzing - Hochfeld. Zwischenzeitlich sei es zu weiteren Sperrungen gekommen, einen genauen Überblick gebe es dank dauerhaft klingelnder Telefone gerade noch nicht. Aber: "Das Große bleibt noch aus."

Hochwasser rund um Donauwörth: Feuerwehren sind im Einsatz

Auch Kreisbrandrat Heinz Mayr berichtet von den ersten Einsätzen. "Es gibt kleinere Überschwemmungen an Straßen und ein paar vollgelaufene Keller", berichtet er. Noch sei die Lage für die Feuerwehren vor Ort zu bewältigen. Nach einer ersten Besprechung am Samstagmorgen werde aktuell die Führungsgruppe Katastrophenschutz hochgefahren, Feuerwehren für Sandsackabfüllungen alarmiert. Um 11.30 Uhr soll es eine Besprechung mit Landrat Stephan Rößle, OB Jürgen Sorré, dem Wasserwirtschaftsamt, dem THW, den Kreisbrandratinspektoren und dem Stadtbrandinspektor geben. Dann werde geklärt, wie es weitergehe. Im schlimmsten Fall werde wie in Günzburg K-Fall ausgerufen - "aber das lässt sich jetzt alles noch nicht sagen".

Sicher ist Mayr nur: "Die Lage spitzt sich sicherlich zu."

Das Landratsamt Donau-Ries war am Samstagvormittag nicht erreichbar.