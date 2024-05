"Übelste Kinderpornografie": Gericht verhängt Gefängnisstrafe

Plus Das Schöffengericht verurteilt einen Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis zu Haftstrafe. Er hatte fast 14.000 verbotene Fotos und Videos auf seinem Computer.

Es sind Fotos und Videos, die selbst einen erfahrenen Beamten der Kripo Dillingen erschaudern ließen. Auf den pornografischen Aufnahmen zu sehen sind unter anderem Erwachsene, die Kleinkinder vergewaltigen. Fast 14.000 Dateien mit ebenso schrecklichen wie verbotenen Inhalten hat ein Mann aus einer Gemeinde im südlichen Donau-Ries-Kreis gesammelt. Das Schöffengericht in Nördlingen verurteilte den 49-Jährigen deshalb zu einer Gefängnisstrafe.

Der Fall kam durch Ermittlungen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen ans Tageslicht. Der Behörde fiel der Mann auf, weil er sich kinderpornografische Bilder und Filme aus dem Internet auf seinen Computer lud. Die Fahnder gelangten dadurch an die Nutzerdateien des Nordschwaben und informierte die zuständige Staatsanwaltschaft in Augsburg.