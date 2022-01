Donauwörth-Riedlingen

Hochwasser: Kommt das Rückhaltebecken bei Riedlingen?

Plus Wasserwirtschaft plant seit Jahren ein Rückhaltebecken für Hochwasserlagen an der Donau bei Riedlingen. Die Grundstückseigner wollen das nicht hinnehmen.

Von Thomas Hilgendorf

Vielleicht ist es gerade diese Ruhe, die derzeit Sorgen bereitet. Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, Anfang 2020, war das Thema weit oben auf dem kommunalen Tableau. Das geplante Rückhaltebecken für Hochwasserlagen an der Donau nahe dem Naherholungsgebiet in Riedlingen sorgte für reichlich Diskussionen in Donauwörth. Dann kam Corona, größere, öffentliche Informationstermine waren nicht mehr möglich. Doch trotzdem läuft das Verfahren weiter, was allem voran den Grundeigentümern bisweilen Kopfzerbrechen bereitet.

