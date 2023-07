Donauwörth

06:00 Uhr

Sankt Johannes feiert ein stimmungsvolles Festival mit inklusivem Charakter

Plus Die Stiftung lud jetzt zum ersten Mal auf ihr Gelände in Donauwörth ein, um dort zu feiern. Dazu waren Besichtigungen der Werk- und Wohnstätten und mehr geboten.

Von Daniel Weigl

Geduldig und mit viel Fingerspitzengefühl klebt Anton bunte Papierkreise auf eine Karte. Der kleine Tisch, an dem er seine Arbeiten ausführt, steht mitten im Donauwörther Secondhandkaufhaus Sinnsalabim der Schweinspointer Stiftung Sankt Johannes in der Zirgesheimer Straße. An diesem Samstag ist viel los im Laden, sind doch zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu Gast und stöbern durch die Regale.

Stolz zeigt Anton auf einen drehbaren Verkaufsständer und erklärt, welche Karten er selbst gebastelt hat. Die Auswahl reicht für Anlässe wie Geburtstags- und Kommunion- bis hin zu Hochzeitskarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

