Donauwörth

18:00 Uhr

Schulen, Reichsstraße und Durchstich: Das sind die Themen in Donauwörth

Plus Bei der Bürgerinfo in Donauwörth spricht Oberbürgermeister Jürgen Sorré über anstehende Projekte der Stadt. Auch die geplante Veranstaltungshalle kommt zur Sprache.

Von Helmut Bissinger

Die Mangoldschule im Spindeltal in Donauwörth ist bereits in den vergangenen Jahren aufwendig saniert worden. Nun soll das Dach des Gebäudes und der Turnhalle erneuert werden, ebenso die Fassade. Dies kündigte Oberbürgermeister Jürgen Sorré an, als er über Details aus dem Haushaltsplan der Stadt berichtete.

Für diese Maßnahme werden demnach in den kommenden zwei Jahren 650.000 Euro aufgewendet. Aber auch die anderen Schulen rücken in den Fokus: So steht die Generalsanierung der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen ganz oben auf der Wunschliste. 2,5 Millionen Euro wurden dafür im Etat eingeplant. Auch in der Sebastian-Franck-Schule werden Handwerker anrücken. Eine große Herausforderung werde die Generalsanierung der Ludwig-Auer-Schule werden. Vorsorglich habe man die Schulverbandsumlage deshalb schon erhöht. Die Schule wird gemeinsam von der Stadt Donauwörth und der Gemeinde Tapfheim als Träger betrieben.

